В полдень пятницы, 5 октября 1934 года, в отделение криминальной полиции Таллинн-Харью сообщили о том, что служанка Оскара Вильдта, проживавшего по улице Гонсиори 9-1, Мария Харью (27 лет) выпустила себе в голову пулю из револьвера. Сообщившим в полицию о трагедии был владелец квартиры Вильдт. Вскоре следователи оказались в центре загадочной истории, где все было совсем не так, как казалось на первый взгляд.

В квартиру Вильдта прибыли криминалисты и полицейские, которые обнаружили Марию Харью лежавшей на кровати с пробитой пулей головой. Рядом с женщиной лежал маленький револьвер со свежими следами выстрела и пятью патронами внутри. Машина Красного Креста доставила раненую в больницу. Во время допроса Мария Харью успела сообщить, что около месяца назад она познакомилась на пляже Строоми с 31-летним Яаном Коппельманом, который жил по адресу Оскари 34. По ее словам, между ними завязалась дружеская связь, однако, в газетах спекулировали о совсем ином характере их отношений.

Признания умирающей девушки

По словам Марии, посетивший ее несколько дней назад Яан пригласил ее на дачу в Ванксе. В субботу вечером они отправились на хутор, расположенный в 28 километрах от города, где провели весь следующий день. Харью пришла домой пешком в понедельник утром, а Коппельманн отказался ехать в город и остался на хуторе.

Примерно в полдень пятницы Яан Коппельманн неожиданно пришел в гости навестить Марию Харью, повалил ее на кровать и выпустил в нее две пули из револьвера. Как писала газета «Waba Maa» от 6 октября, одна из пуль в цель не попала, вторая пробила ей голову, попав висок. По какой причине Коппельманн совершил это, Мария Харью не знала или же не хотела говорить.

Свой дом Яан Коппельманн покинул еще раньше – 18 сентября. Жительница улицы Оскари – Алиде Томберг – появилась в Таллиннской криминальной полиции за несколько дней до того, как Харью была найдена раненой, сообщив, что ее брат Яан Коппельманн, который работал водителем на глиняном заводе, ушел из дома 18 сентября и с тех пор его больше не видели. Что еще более любопытно, так это тот факт, что он взял с собой и деньги, которые он откладывал (в три раза больше его месячной зарплаты), также он забрал свой револьвер из ящика стола.

Госпожа Томберг говорила полиции, что с Яаном должно быть случилось что-то плохое. После того, как нашли Харью, первой версией следствия стала любовная драма, в которой оба участника решили покончить жизни самоубийством. Тогда предполагалось, что молодой человек умер раньше, и девушка решила последовать за ним.

Вид на жилые дома на углу улиц Крейцвальди и Гонсиори в 1934 году ФОТО: Hans Roland Võrk / Fotis

После дачи показаний Мария впала в кому, а Яан был все еще пропавшим без вести. Но вскоре картина стала выглядеть совершенно иначе.

Мистические записи в дневнике

9 октября в «Uudisleht» написали, якобы следствие до сих пор установило лишь то, что служанка стреляла в себя сама и что Коппельман не был убийцей, как говорила раненная женщина. К тому времени органы власти более не считали Коппельмана живым. Основанием для такого мнения стал дневник Марии Харью.

К делу, самые важные страницы которого на тот момент еще не были написаны, был дополнен маленьким дневником Марии Харью с синей обложкой, который был найден в квартире одного из ее знакомых. «Здесь человек, который особо не привык использовать пишущие принадлежности, написал две страницы», – описывалось в «Uudisleht». В нем были лишь краткие заметки о делах и встречах, но имя Яана Коппельмана фигурирует в них весьма часто. Один раз было использовано имя вместе с фамилией, затем только лишь имя.

18 сентября была сделана более подробная запись: «Ездили с парнем в деревню. Выехали. Были в лесу, а потом произошло нечто шокирующее и страшное...»

Что произошло в лесу Хагуди?

Полицейским удалось установить последние передвижения пары. Мария и Яан скорее всего вместе поехали в Хагуди, где в семи-восьми километрах от станции проживал один из родственников молодого человека. Возможно, они планировали навестить его, но по дороге их никто не видел.

На тот момент для полиции самой вероятной версией было то, что смерть настигла Коппельмана где-то у дороги в лесу. Как это произошло? Только Мария Харью, чья жизнь висела на волоске, могла ответить на этот вопрос. Полиция сосредоточилась на поиске Яана Коппельмана или его тела, что, к сожалению, не дало никаого результата.

Револьвер, в котором не заканчиваются патроны

Одно было ясно: Мария Харью взяла с собой револьвер Коппельманна, чтобы позже покончить с собой. Однако она должна была где-то пополнить запас патронов. «Браунинг» калибра 6,35, принадлежавший водителю, вмещал шесть патронов. Согласно новой версии следствия, один патрон забрал жизнь его владельца в лесу Хагуди и после этого патронов оставалось лишь пять. Несмотря на это, когда Мария Харью была найдена в своей комнате с простреленной головой в пятницу, в «Браунинге» все еще оставалось пять патронов, а шестой патрон валялся рядом с кроватью.

Это обстоятельство озадачило следователей. Был ли все же револьвер причиной смерти Коппельмана, иначе для чего девушке нужно было заряжать барабан револьвера до последнего патрона прежде, чем покончить с собой? Можно было также предположить, что мужчина покончил жизнь самоубийством иным способом.

Безответная любовь

О предполагаемом самоубийстве Коппельманна близкие думали меньше всего. По словам друзей и родственников, он не был романтиком, жизнь которого женщины могли бы перевернуть с ног на голову. В общем-то он не особо ухаживал за Марией Харью.

Яан познакомился с Марией в конце июля, после встречи на пляже Строоми. Мужчина воспринял это знакомство как мимолетный роман. Часто были совместные прогулки, но они происходили в основном по инициативе девушки. Молодому человеку это уже надоедало, поэтому за несколько дней до таинственного 18-го сентября, он признался своему бывшему коллеге Брехеру, с которым он работал на одной машине в АО «Savi»: «Видишь, что ты делаешь, девочка бегает. Есть еще один такой странный человек – когда ей что-то говоришь, то сразу начинает плакать. Но я скоро от нее избавлюсь».

Работодатель Марии Харью также подтвердил, что настроение девушки могло измениться в одно мгновение и что она неоднократно угрожала убить себя.

Яан Коппельманн ФОТО: Repro

Перед исчезновением Коппельманн, как обычно, был в хорошем настроении. «У него не могло быть в голове мыслей о самоубийстве», – сказал Брехер, который последним видел пропавшего. Коппельманн просто радовался своей свободе. Он зарабатывал всего 90 крон в месяц на «Savi», но для того, чтобы покинуть службу по своему собственному желанию, было бы достаточно нескольких слов. Его не удерживало то, что он был привязан к своему хозяину.

300 крон было отложено

И на некоторое время в жизни нет никаких забот. «Время отдыхать, зачем сейчас работать», – пошутил он, когда ушел из дома 18 сентября и забрал с собой все свои деньги. Опять-таки вопреки своим обычным привычкам.

Для следствия драма Харью-Коппельмана оказалась событием, когда можно было делать только лишь предположения. Еще одним предположением стало то, что девушка случайно убила своего возлюбленного.

Письмо девушки, которое было найдено в ее сумочке, несомненно говорит о том, что Харью сама покончила жизнь самоубийством, хотя и безуспешно. Но для чего такие усилия раненной, если Коппельманн ворвался в ее комнату, толкнул в кровать, схватил револьвер и выстрелил?!

«Uudisleht» предположил, что Коппельманн действительно угрожал убить девушку перед отъездом, но обстоятельства изменились. У пережившей ужас девушки в сознании осталась картина направленного на нее дула револьвера. Лишенная здравого рассудка она считает, что теперь в нее и выстрелил мужчина.

Полдюжины версий того, что могло случиться с Марией Харью и Яаном Коппельманном В «Uudisleht» опубликовали разные версии того, как могла развиваться любовная драма на улице Гонсиори. 1. Коппельманн выстрелил в Харью, сбежал и где-то спрятался. Эту версию подтверждает сказанное Марией Харью своей хозяйке – госпоже Вильдт, что Коппельманн выстрелил ей в голову, а затем сбежал через окно. То же самое она сказала во время допроса криминальной полицией. Но окно комнаты Харью было закрыто изнутри. Как тогда Коппельман мог сбежать через окно? Раненая объяснила, что боится сквозняка, и закрыла окно сразу после того, как Коппельманн сбежал. Тем не менее, врачи подтвердили, что девушка с почти смертельной раной и простреленным мозгом никогда бы не смогла это сделать. И если Коппельманн находился в комнате девушки, то он мог бы использовать дверь, чтобы сбежать. Но и дверь была заперта изнутри после того, как Харью была ранена, это подтвердила госпожа Вильдт. Следовательно, Коппельман не мог застрелить Харью. 2. Коппельманн выстрелил в Харью, а затем убил себя. Несомненно то, что Харью сама выстрелила в голову. Об этом свидетельствует лист бумаги, найденный рядом с ней, на котором она просит никого не винить в своей смерти. Однако с окном в комнате Харью снова возникает загадка. Почему Харью не вымыла его и не поставила зимние окна несмотря на то, что госпожа Вильдт давала ей такое распоряжение? Мария ждала своего гостя через окно? Кого он ждала? Непонятно и обвинение Харью против Коппельмана. Была ли у Коппельмана какая-то причина убивать Харью? Едва ли. Яан вовсе не был большим другом женщин, поэтому мотив ревности полностью исчезает. Самоубийство Харью планировала давно, начиная с весны. Еще за день до выстрела она говорила госпоже Вильдт, что убьет себя, ведь это так легко сделать револьвером лежа в кровати. Так исчезают первые два предположения: Яан Коппельманн не виновен и у него не было причин убивать или прятаться. 3. Коппельман и Харью решили уйти из жизни вместе. Коппельманн выполнил задуманное, а Харью испугалась и попыталась покончить с собой позже. Это подтверждается заметкой Марии Харью, написанной 18 сентября, что они собираются в Ванксе, и что должны произойти какие-то неприятности. 18 сентября Яан покинул дом – он вышел без пальто, только в синем костюме. Куда он делся? Выход из дома без пальто подтверждает то, что он не собирался идти далеко. А что насчет дневника Харью? Допустим, что они вдвоем поехали в Хагуди и оттуда пошли в Ванксе. По пути произошла перебранка, сцена ревности, Яан предложил умереть вместе и Харью согласилась. Затем мужчина достал из кармана револьвер и выстрелил в нее. Его револьвер всегда был заряжен – шесть патронов могло быть в барабане и еще один в стволе (в «Браунинге» калибра 6,35 это возможно). Первая пуля убила Яана, однако, Мария не осмелилась последовать за ним. Она поехала обратно в город и позже попыталась покончить жизнь самоубийством. 4. Харью убила Копельманна и по соображениям совести решила покончить с собой. Это еще более вероятно. Истеричная девушка была влюблена, но Яан был холоден. Девушка взяла в руки револьвер и убила своего возлюбленного. Итак, седьмой патрон достался Яану, шестой самой себе, а после осталось еще пять. Но как девушка получила револьвер? Где же начали развиваться кровавые события? На дороге между Хагуди и Ванксе или же где-то еще? 5. Коппельманн был убит третьими лицами по просьбе Харью. Из-за замучавшей совести Харью попыталась покончить с собой. Было известно, что у Коппельмана имелись деньги. Можно предположить, что кто-то хотел его обобрать и Мария появилась лишь для того, чтобы соблазнить молодого человека. Где-нибудь в тихом месте Коппельман был убит, а деньги просто забрали. Девушка, являясь соучастницей преступления, не смогла жить с этим и решила наказать себя. 6. Коппельманн в настоящее время где-то живет. Он симулировал исчезновение, чтобы спастись от девушки, которая хотела любви, а возможно и брака. Мария могла угрожать убить себя, если он ее бросит. Чтобы девушка действительно смогла осуществить свой план, Яан оставил ей свой револьвер.

В начале ноября «Päevaleht» сообщила, что Мария Харью поправилась, очнулась и, наконец призналась, что действительно выстрелила себе в голову. Яан Коппельманн пока не найден. Среди вещей девушки было обнаружено любовное письмо, которое, как казалось поначалу, было написано Коппельманом. Дело стало еще более запутанным, когда экспертиза подтвердила, что письмо было подделано. Появилась следующая версия истории, которая теперь предполагала, что Яан утонул на болоте неподалеку от Юуру.

Мария призналась не только в том, что пустила себе в голову пулю, но и в том, что 30 сентября они были у родителей Яана в деревне Юуру. В тот день Яан и Мария выпивали на сеновале. Внезапно Коппельман встал и ушел, не сказав ни слова. Почему Харью пыталась покончить с собой и что произошло между ними, женщина говорить отказалась.

Поскольку в окрестностях Юуру много болотистых мест, полиция выдвинула версию, что мужчина упал в болото и утонул, поэтому тело и не было найдено. Яан Коппельманн исчез, и эта загадка остается нерешенной почти 90 лет спустя. Мария Харью была единственной, кто знал, что на самом деле произошло, и молчала об этом до конца своей жизни. Старая мать Яана, которая с тревогой поехала в город, когда услышала об исчезновении сына, оставалась в неведении.