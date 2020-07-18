Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Стрельцы торгуются, Водолеи флиртуют

Четыре года назад на детском образовательном сайте NASA Space Place вышла статья, наделавшая много шума: в ней говорилось о 13-м знаке зодиака, Змееносце. И хоть Дуэйн Браун от лица НАСА внес ясность и сообщил, что ведомство ничего не собирается менять в небесной кухне, о Змееносеце периодически вспоминают до сих пор. Существует он или нет, об этом высказался астролог Сергей Седашев.