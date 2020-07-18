Вс, 19.07.2020
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Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Стрельцы торгуются, Водолеи флиртуют

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Астрологический прогноз для всех знаков зодиака. Какие перемены произойдут в сферах любви, финансов и здоровья на неделе с 20 по 26 июля 2020 года, расскажет гороскоп на неделю от Eg.ru.

Четыре года назад на детском образовательном сайте NASA Space Place вышла статья, наделавшая много шума: в ней говорилось о 13-м знаке зодиака, Змееносце. И хоть Дуэйн Браун от лица НАСА внес ясность и сообщил, что ведомство ничего не собирается менять в небесной кухне, о Змееносеце периодически вспоминают до сих пор. Существует он или нет, об этом высказался астролог Сергей Седашев.

Я не нашел серьезных статей на эту тему. Люди просто путают галактики с созвездиями и так далее. Я, как и большинство астрологов, использую 12 знаков. И то же самое посоветую всем, кто меня спросит об этом,

— подытожил астролог.

Со Змееносцем разобрались — переходим к гороскопу на неделю для всех 12 знаков зодиака.

Гороскоп на неделю: Лев

  • Любовь. Влюбленные и семейные Львы чувствуют вдохновение благодаря любимому человеку.
  • Деньги. Поддавшись душевному порыву, Львы тратятся на щедрый подарок — и не жалеют о деньгах.
  • Работа. Вероятны разногласия с руководителем. К концу недели напряжение спадет, а Львы отстоят свое мнение.

Гороскоп на неделю: Дева

  • Любовь. Девы поступают вопреки советам партнера. О последствиях гороскоп не предупреждает.
  • Деньги. Девы выбирают бренд-фаворит или любимый продукт, которому еще долго не будут изменять.
  • Работа. Грядет публичное выступление или большое совещание, которое повлияет на дальнейшие шаги в карьере.

Гороскоп на неделю: Весы

  • Любовь. Весам хочется проводить больше времени дома с любимым человеком, компенсируя и восполняя периоды занятости.
  • Деньги. Весы настроены на прибавку, но заводить разговор о ней пока тушуются. Скоро подвернется удобный случай.
  • Работа. Жизнь бурлит: встречи, задачи, планы, совещания. Усталость не собьет с ритма.

Гороскоп на неделю: Скорпион

  • Любовь. Чтобы подогреть интерес в паре, стоит на неделе с 20 июля переключиться на работу и друзей.
  • Деньги. Скорпионы решают перестроить питание и удариться в активный образ жизни. Пока это требует больших затрат.
  • Работа. Переговоры и продажи на неделе с 20 июля — конек Скорпионов. Четверг — наиболее продуктивный день.

Гороскоп на неделю: Стрелец

  • Любовь. Контакт с недавним знакомым, на которого свободные Стрельцы строили планы, ослабевает.
  • Деньги. Гороскоп советует не соглашаться на первоначальную цену и поторговаться.
  • Работа. Стрельцы перекладывают сложные задачи на конец недели. И не без оснований: после среды вы активнее, говорит гороскоп.

Гороскоп на неделю: Козерог

  • Любовь. Козерогов посещают неожиданные идеи: сорваться и уехать в путешествие или перекроить квартиру. И партнер поддерживает!
  • Деньги. Денежная сфера потребует от вас гибкости и быстрой корректировки решений. Козероги справятся, говорит прогноз на неделю с 20 июля.
  • Работа. График сдвигается: по утрам Козероги еле-еле заставляют себя взяться за дела, но к вечеру набирают скорость и удивляют работоспособностью.

Гороскоп на неделю: Водолей

  • Любовь. Водолеи настроены на знакомства и флирт, даже если уже имеют спутника. Ничего серьезного гороскоп не предвещает.
  • Деньги. Неделя не подходит для покупок в складчину — только запутаетесь. Лучше менее крупные траты, но лишь для себя.
  • Работа. Работа уходит с первого плана: вы или в отпуске, или в мечтах о нем, или практически не загружены.

Гороскоп на неделю: Рыбы

  • Любовь. Разговоры и обсуждения острых вопросов планируйте на четверг и пятницу: риск ссор в это время минимальный.
  • Деньги. Рыбы приобретают «жемчужину» по низкой цене и радуются своему везению.
  • Работа. Коллеги раздают советы, залезая в ваши задачи. Гороскоп советует Рыбам аккуратно поставить их на место.

Гороскоп на неделю: Овен

  • Любовь. Отношения перестают быть напряженными: Овны могут решить проблему или поставить точку.
  • Деньги. Овны выбирают способ, как заставить сбережения работать. Среда — удачный день.
  • Работа. Вы добиваетесь более удобного графика — по крайней мере, на ближайшее время.

Гороскоп на неделю: Телец

  • Любовь. Партнер отражает ваше поведение: эмоциональный фон в паре зависит только от Тельцов.
  • Деньги. У Тельцов есть все шансы поднять рабочие показатели и рассчитывать на премию.
  • Работа. Тельцы вовремя замечают тревожные звонки на работе и делают все, чтобы улучшить ситуацию.

Гороскоп на неделю: Близнецы

  • Любовь. На горизонте появляется кто-то из прошлого. Гороскоп предупреждает: человек поступит, как и в прошлый раз.
  • Деньги. Близнецы планируют потратиться на материальное, а не на впечатления. Гороскоп советует поступить наоборот.
  • Работа. Вы на работе в начале неделе — ниже травы, тише воды. Коллеги вас не узнают.

Гороскоп на неделю: Рак

  • Любовь. В личной жизни Раков грядут перемены, которые на первых порах захочется скрывать.
  • Деньги. На неделе с 20 июля тратите не вы, а на вас, исполняя маленькие прихоти и желания.
  • Работа. Неделя впопыхах: сроки меняются, и Раков вечно поторапливают, требуя делать все быстрее.
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