Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Стрельцы торгуются, Водолеи флиртуют

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака. Какие перемены произойдут в сферах любви, финансов и здоровья на неделе с 20 по 26 июля 2020 года, расскажет гороскоп на неделю от Eg.ru.
Четыре года назад на детском образовательном сайте NASA Space Place вышла статья, наделавшая много шума: в ней говорилось о 13-м знаке зодиака, Змееносце. И хоть Дуэйн Браун от лица НАСА внес ясность и сообщил, что ведомство ничего не собирается менять в небесной кухне, о Змееносеце периодически вспоминают до сих пор. Существует он или нет, об этом высказался астролог Сергей Седашев.
Я не нашел серьезных статей на эту тему. Люди просто путают галактики с созвездиями и так далее. Я, как и большинство астрологов, использую 12 знаков. И то же самое посоветую всем, кто меня спросит об этом,
— подытожил астролог.
Со Змееносцем разобрались — переходим к гороскопу на неделю для всех 12 знаков зодиака.
Гороскоп на неделю: Лев
- Любовь. Влюбленные и семейные Львы чувствуют вдохновение благодаря любимому человеку.
- Деньги. Поддавшись душевному порыву, Львы тратятся на щедрый подарок — и не жалеют о деньгах.
- Работа. Вероятны разногласия с руководителем. К концу недели напряжение спадет, а Львы отстоят свое мнение.
Гороскоп на неделю: Дева
- Любовь. Девы поступают вопреки советам партнера. О последствиях гороскоп не предупреждает.
- Деньги. Девы выбирают бренд-фаворит или любимый продукт, которому еще долго не будут изменять.
- Работа. Грядет публичное выступление или большое совещание, которое повлияет на дальнейшие шаги в карьере.
Гороскоп на неделю: Весы
- Любовь. Весам хочется проводить больше времени дома с любимым человеком, компенсируя и восполняя периоды занятости.
- Деньги. Весы настроены на прибавку, но заводить разговор о ней пока тушуются. Скоро подвернется удобный случай.
- Работа. Жизнь бурлит: встречи, задачи, планы, совещания. Усталость не собьет с ритма.
Гороскоп на неделю: Скорпион
- Любовь. Чтобы подогреть интерес в паре, стоит на неделе с 20 июля переключиться на работу и друзей.
- Деньги. Скорпионы решают перестроить питание и удариться в активный образ жизни. Пока это требует больших затрат.
- Работа. Переговоры и продажи на неделе с 20 июля — конек Скорпионов. Четверг — наиболее продуктивный день.
Гороскоп на неделю: Стрелец
- Любовь. Контакт с недавним знакомым, на которого свободные Стрельцы строили планы, ослабевает.
- Деньги. Гороскоп советует не соглашаться на первоначальную цену и поторговаться.
- Работа. Стрельцы перекладывают сложные задачи на конец недели. И не без оснований: после среды вы активнее, говорит гороскоп.
Гороскоп на неделю: Козерог
- Любовь. Козерогов посещают неожиданные идеи: сорваться и уехать в путешествие или перекроить квартиру. И партнер поддерживает!
- Деньги. Денежная сфера потребует от вас гибкости и быстрой корректировки решений. Козероги справятся, говорит прогноз на неделю с 20 июля.
- Работа. График сдвигается: по утрам Козероги еле-еле заставляют себя взяться за дела, но к вечеру набирают скорость и удивляют работоспособностью.
Гороскоп на неделю: Водолей
- Любовь. Водолеи настроены на знакомства и флирт, даже если уже имеют спутника. Ничего серьезного гороскоп не предвещает.
- Деньги. Неделя не подходит для покупок в складчину — только запутаетесь. Лучше менее крупные траты, но лишь для себя.
- Работа. Работа уходит с первого плана: вы или в отпуске, или в мечтах о нем, или практически не загружены.
Гороскоп на неделю: Рыбы
- Любовь. Разговоры и обсуждения острых вопросов планируйте на четверг и пятницу: риск ссор в это время минимальный.
- Деньги. Рыбы приобретают «жемчужину» по низкой цене и радуются своему везению.
- Работа. Коллеги раздают советы, залезая в ваши задачи. Гороскоп советует Рыбам аккуратно поставить их на место.
Гороскоп на неделю: Овен
- Любовь. Отношения перестают быть напряженными: Овны могут решить проблему или поставить точку.
- Деньги. Овны выбирают способ, как заставить сбережения работать. Среда — удачный день.
- Работа. Вы добиваетесь более удобного графика — по крайней мере, на ближайшее время.
Гороскоп на неделю: Телец
- Любовь. Партнер отражает ваше поведение: эмоциональный фон в паре зависит только от Тельцов.
- Деньги. У Тельцов есть все шансы поднять рабочие показатели и рассчитывать на премию.
- Работа. Тельцы вовремя замечают тревожные звонки на работе и делают все, чтобы улучшить ситуацию.
Гороскоп на неделю: Близнецы
- Любовь. На горизонте появляется кто-то из прошлого. Гороскоп предупреждает: человек поступит, как и в прошлый раз.
- Деньги. Близнецы планируют потратиться на материальное, а не на впечатления. Гороскоп советует поступить наоборот.
- Работа. Вы на работе в начале неделе — ниже травы, тише воды. Коллеги вас не узнают.
Гороскоп на неделю: Рак
- Любовь. В личной жизни Раков грядут перемены, которые на первых порах захочется скрывать.
- Деньги. На неделе с 20 июля тратите не вы, а на вас, исполняя маленькие прихоти и желания.
- Работа. Неделя впопыхах: сроки меняются, и Раков вечно поторапливают, требуя делать все быстрее.