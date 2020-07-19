Гороскоп на 19 июля: напряженный день для Раков и творческие успехи у Скорпионов

Удадутся на славу торжества и общественные мероприятия, можно принимать гостей и наносить визиты, устраивать семейные праздники, необычные романтические свидания. Держите близких людей в курсе своих намерений и планов – сюрпризы, вероятнее всего, окажутся не слишком приятными, пишет Dvorec.ru.

Овен

Весьма вероятен значительный прогресс в наиболее важных для вас делах. Для достижения наилучших результатов старайтесь принимать решения самостоятельно, не полагаясь на мнение малознакомых доброжелателей. Удачный день для приобретения дорогих вещей, ювелирных изделий, антиквариата. Возрастают расходы, связанные с потребностями членов семьи – постарайтесь не выражать недовольства по этому поводу.

Очень хороший день ожидает влюбленных, вероятность романтических знакомств также весьма высока. Звезды советуют обратить внимание на состояние здоровья и не пренебрегать профилактическими процедурами.

Телец

Сильны благоприятные тенденции, однако имеет место снижение жизненного потенциала, поэтому Тельцам стоит ограничить нагрузки и поберечь себя. Нежелательно посвящать много времени сложным и утомительным делам, заниматься тяжелым физическим трудом. Высока вероятность полезных знакомств, в неформальной обстановке вы сможете обсудить вопросы профессионального характера и получить достойные внимания советы.

Гармоничны отношения в семье, вы легко достигнете взаимопонимания с представителями других поколений. День связан с удачными поездками, приятными открытиями. Влюбленных Тельцов ожидают сюрпризы.

Близнецы

Благоприятный день, обещающий удачное стечение обстоятельств, и, как следствие, открытие новых возможностей. Близнецам следует действовать решительно, не тратить время зря – результат может быть достигнут немедленно, если проявить деловую хватку. Наиболее значительными будут успехи юных представителей знака: сегодня они полны энергии и ни минуты не теряют даром.

Сильно влияние позитивных тенденций в личной жизни, однако в данном случае речь не идет о коренных переменах и значительных событиях – звезды подготовили для вас небольшие, но весьма приятные сюрпризы. Возможны незапланированные встречи с дальними родственниками и старыми друзьями.

Рак

Ракам придется приложить некоторые усилия, чтобы избежать ссор с любимым человеком и друзьями: день, к сожалению, связан с проблемами в общении. Несколько проще поладить с родственниками, но и тут о полном взаимопонимании можно только мечтать. Поднять настроение и вам, и вашим близким позволит активное участие в светской и общественной жизни. Можно устроить праздник дома, принять гостей.

Удачный день с финансовой точки зрения – ваши расходы будут оправданными, а покупки – удачными. Жизненный потенциал достаточно высок, проблемы со здоровьем и перепады настроения маловероятны.

Лев

День в целом будет довольно удачным, однако две важные сферы жизни находятся под влиянием негативных тенденций. Первая из них – имущество и финансы. Возможны расходы и потери, неудачные покупки и капиталовложения. Звезды советуют полагаться на советы знающих людей, а собственной интуиции не слишком доверять, поскольку сегодня она может подвести.