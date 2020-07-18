Лера Кудрявцева послала коллег по шоу-бизнесу куда подальше

Лера Кудрявцева признается, что раньше старалась всем понравиться. Однако со временем устала подстраиваться под мнение окружающих и прислушивается только к себе. Теледиву не раз обвиняли в оказании эскорт-услуг, а также ставили в упрек замужество за молодым спортсменом и позднее материнство. Причем, критика исходила не только от публики, но и звездных коллег. Вчера, отвечая на вопросы поклонников блондинка заявила, что давно оградилась от подобных доброжелателей.

«Не хочется отбросить толерантность и послать подальше друзей по шоу-бизнесу?» — спросили у нее подписчики. «Многие туда уже пошли», — честно ответила теледива.

Кудрявцева также смело говорит сколько ей лет. Ведь в свои 49 она может похвастаться стройной фигурой и привлекательной внешностью. «Я принимаю возраст весело и с задором! Возраст — это цифра и не более того. Важно, как вы сами себя ощущаете. Плюйте на стандарты, будьте свободны от предрассудков! В каждом возрасте свои плюсики. Найдите их и будете счастливы… Моему сыну 30. Два года внуку. Зашибись же», — уверена она.

Правда, звезда признается, что скучает по молодости, когда легко соглашалась на безумства. «Энергии все меньше, мотивации меньше и глупые поступки уже почти не совершаю. Эх… Я как тот клоун. На людях жизнерадостная, а дома скучная и местами депрессивная», — откровенничала Лера.