Ксению Собчак требуют уволить с Первого канала. Что об этом думает телеведущая?

Активисты организации «Ветераны России» даже написали обращение, адресованное гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой убрать Ксению Собчак из эфира. По мнению подписавшихся, шоу, которое ведет звезда, разжижает мозги российской молодежи. Также председателя организации Ильдара Резяпова не устраивает политическая позиция Ксении.

Сама телеведущая к подобной критике давно относится с юмором. Так, звезда считает, что организация «Ветераны России» выступила против ее политических взглядов, а не против профессиональных качеств.

«Ветераны России» прямо как Юля Таратута. Последняя не могла спокойно спать из-за моих рекламных контрактов, а ветераны написали донос Эрнсту, чтобы меня уволили. Люблю, когда ненависть ко мне объединяет такие разные социальные группы», — съязвила телеведущая в социальных сетях, отметив при этом, что со всем уважением относится к ветеранам.

Напомним, что в рамках шоу «Док-ток» Ксения и ее напарник Александр Гордон обсуждают самые скандальные темы, попутно экранизируя описываемые события в формате документального фильма.

Слухи о том, что Собчак будет вести шоу на Первом канале появились сразу же после ее свадьбы в сентябре 2019-го. Однако зрители «первой кнопки» увидели Ксюшу в эфире лишь недавно.