ВИДЕО ⟩ По ночам в финском баре на улице Виру поют эстонские патриотические песни

Неделю назад наши читательницы Аня и Анжела, которых вы уже знаете по сюжету из бара «Ну, погоди» и приключениям в Ласнамяэ, побывали в еще одном интересном месте Таллинна. На этот раз девушки посетили финский бар, расположенный на улице Виру.
На видео видно, что люди больше не боятся коронавируса, собираются и вместе поют эстонские патриотические песни.
«Eesti (On My Mind)» – песня, написанная Юйсе Лескиненом в 1983 году.
Стоит отметить, что Юйсе Лескинен ни разуне был в Эстонии до того, как написал эту песню. Несмотря на это она стала популярной и на нашей стороне Финского залива. Ивар Вигла и ансамбль «Vahe» в свое время сделали две версии этой песни с совершенно разными словами: «Eesti, Eesti, külamehe Eesti» и «Soome (Eesti on My Mind)».
Юйсе Лескинен умер 24 ноября 2005 года в университетской больнице города Тампере.