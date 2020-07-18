ВИДЕО ⟩ По ночам в финском баре на улице Виру поют эстонские патриотические песни

Стоит отметить, что Юйсе Лескинен ни разуне был в Эстонии до того, как написал эту песню. Несмотря на это она стала популярной и на нашей стороне Финского залива. Ивар Вигла и ансамбль «Vahe» в свое время сделали две версии этой песни с совершенно разными словами: «Eesti, Eesti, külamehe Eesti» и «Soome (Eesti on My Mind)».