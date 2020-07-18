Гороскоп на 18 июля: Львов ждут новые знакомства, у Скорпионов сложности с близкими

День обещает быть очень приятным. Он в равной степени подходит и для отдыха, и для любой активной деятельности – столь велико и универсально влияние позитивных тенденций. Единственное, чего звезды настоятельно рекомендуют, это участие в общественно-политических собраниях. Именно на таких мероприятиях возможны проявления агрессии, порой совершенно немотивированной.
Удачными будут покупки, в особенности – сделанные во второй половине дня. Вещи, приобретенные в этот день, будут служить долго, а полученные подарки станут талисманами удачи для своих обладателей. Вероятны романтические знакомства, возможно и начало дружеских отношений. Во всем, что касается личной жизни и любовных привязанностей, помните, что форсировать события нежелательно, лучше положиться на судьбу, пишет Dvorec.ru.
Овен
Овны излишне чувствительны к критике и обидчивы – это, увы, может испортить им день, который мог бы быть удачным и приятным. Не забывайте о присущем вам чувстве юмора: благодаря ему вы сможете одержать верх над вышеупомянутой негативной тенденцией. Очень удачный день для возвращения старых планов, реализацию которых вы ранее неоднократно откладывали: сегодня желаемая цель будет, наконец, достигнута.
Вам свойственны искренность и открытость, которые не останутся незамеченными близкими. Трудно подобрать более подходящий день для решения любых личных проблем, преодоления разногласий и трудностей во взаимоотношениях с любимым человеком.
Телец
Тельцы преисполнены энтузиазма и целеустремленности, на недостаток энергии жаловаться представителям данного знака тоже не придется. Это день, когда вы без труда сможете стать лидером любого коллектива, подтолкнуть окружающих к нужному вам решению, добиться от близких одобрения ваших планов. Звезды советуют все же не слишком усердствовать, если, конечно, сомнительное положение диктатора, тирана и деспота не является вашей целью.
Вы стремитесь к общению и порой не слишком разборчивы – у тех, кто собирается большую часть дня провести в обществе малознакомых людей, могут в связи с этим возникнуть серьезные проблемы. Это подходящий день для помощи родственникам и друзьям, доверительной беседы с любимым человеком.
Близнецы
День связан со снижением жизненного потенциала, в связи с чем возможны недомогания и перепады настроения. Кроме того, нежелательно экспериментировать с имиджем, проводить новые для вас косметические процедуры – результат будет скорее разочаровывающим, чем удачным. Те, кто планирует обновить гардероб или пополнить запасы косметических средств, должны быть готовы к серьезным расходам: сэкономить не удастся.
В остальном же день обещает быть очень приятным. Вы сможете прекрасно отдохнуть, насладиться общением с близкими, порадовать любимого человека. Не гонитесь за острыми ощущениями – спокойствие и привычные радости сегодня для вас более полезны.
Рак
Не все так сложно, как кажется – сегодня Раки склонны сильно преувеличивать важность стоящих перед ними проблем. Постарайтесь настроиться на чуть более легкомысленный лад, и вы поймете, что беспокоящие вас события имеют и свою забавную сторону. Не нужно торопиться: ответы на многие вопросы вы получите несколько позже, если не будете проявлять нетерпения.
Благоприятна финансовая картина, возможны денежные поступления и подарки. Отдыхать звезды советуют поближе к дому: велика вероятность, что запланированные на этот день поездки не оправдают ваших ожиданий. День подходит для приема гостей или романтического свидания.
Лев
Очень неплохой, вполне гармоничный день. Единственная сфера, в которой могут возникнуть поводы для беспокойства – это финансы. Но и тут многое зависит от вас. Вовремя отказавшись от некоторых покупок, вы сможете избежать напрасных расходов. Очень полезным во всех отношениях было бы следование ранее составленному плану, но и умение импровизировать вас не подведет. Единственная проблема состоит в том, что, отклонившись от графика, вы не успеете достичь некоторых из поставленных целей.
Удачный день для знакомств. Не стесняйтесь выказать симпатию к понравившемуся вам человеку, проявить инициативу – вас поймут правильно и наверняка поддержат. Юные представители знака узнают о себе нечто новое и очень приятное.
Дева
Девы многие события видят в мрачном свете, чем и могут испортить себе этот во всех отношениях неплохой день. Несколько разочаровывает финансовая картина, но катастрофа, которую вы склонны себе представлять, на самом деле не столь уж близка и неизбежна. Представители данного знака, способные с юмором отнестись к выпавшим на их долю неприятностям, преодолеют трудности быстро и изящно, остальным же предстоит пережить несколько неприятных минут.
Смена обстановки и новые впечатления – как раз то, что нужно, чтобы наладить отношения с близкими, избежать мелких разногласий и взаимного недовольства. Не бойтесь отказаться от некоторых своих привычек: нововведения этого дня вас наверняка порадуют.
Весы
Гармоничный, спокойный день, располагающий к приятным размышлениям, задушевным беседам и хорошему отдыху. Вы легко отделяете важные дела от второстепенных, а потому избегаете суеты и переутомления. Близкие готовы последовать вашему примеру, поэтому повода для разногласий не возникнет. Можно приобретать необычные, экстравагантные вещи – вкус и интуиция вас не подведут.
День связан с маленькими семейными радостями, улучшением родственных отношений. Кроме того, вас наверняка порадуют встречи со старыми друзьями. У желающих восстановить разорванные любовные связи будет возможность сделать это, однако поспешных решений и непродуманных шагов в данном случае следует избежать: вы рискуете пожалеть о проявленной инициативе.
Скорпион
День довольно сложный и, к сожалению, богатый на неприятные сюрпризы. Однако влияние негативных тенденций выражается скорее в досадных мелочах, чем в действительно серьезных проблемах, поэтому не стоит опускать руки и впадать в панику. Наиболее важными делами желательно заниматься в первой половине дня. Вечер же подходит для прогулок и любой творческой деятельности.
Отсутствие взаимопонимания с родственниками расстроит всерьез – едва ли даже самые простые вопросы сегодня удастся обсудить без споров и разногласий. Впрочем, к концу дня ситуация нормализуется, эмоциональный фон станет более стабильным.
Стрелец
День непростой, но Стрельцы сегодня обладают достаточной силой и энергией для решения всех проблем, так что непреодолимые трудности им едва ли угрожают. Непростая ситуация складывается в личных отношениях: накапливается взаимное недовольство, трудно избежать обид и упреков. Постарайтесь не оставлять любимого человека без внимания, относиться к его желаниям и стремлениям с той серьезностью, которой они заслуживают.
День благоприятен для поездок любого рода, можно планировать далекие путешествия, покупать билеты и туристические путевки. Звезды советуют отдать предпочтение делам, которые позволяют получить результат немедленно – терпения у вас сегодня определенно маловато.
Козерог
Этот день нельзя назвать легким и спокойным, но возможность получения желаемого результата все же весьма велика – просто вам потребуется чуть больше усердия и изобретательности, чем обычно. Ситуация складывается неоднозначная, вам придется менять свои планы, приспосабливаться к обстоятельствам, а в некоторых случаях – жертвовать своими интересами ради блага других людей. Не нужно воспринимать происходящее как катастрофу, удача вам сегодня тоже наверняка улыбнется.
Будьте осторожнее в расходах. Звезды советуют отказаться от дорогостоящих развлечений, отдать предпочтение демократичным увеселительным заведениям. Не следует также слепо потакать капризам любимого человека, даже если у вашей «половинки» это вызовет недовольство.
Водолей
Влияние негативных тенденций сосредоточено в сфере романтических и дружеских отношений. Именно с людьми, которые обычно понимают вас с полуслова, сегодня особенно трудно найти общий язык. Постарайтесь сохранять спокойствие, не поддавайтесь на провокации – начать ссору легко, а вот быстро помириться – гораздо сложнее. Родственники не скупятся на хорошие советы, но вы отнюдь не всегда готовы им следовать, чем и вызываете недовольство.
Прекрасный день для учебы, легко усваивается любая информация. Творческим натурам не придется жаловаться на недостаток вдохновения и оригинальных идей. Поездки по экзотическим местам приведут вас в хорошее расположение духа.
Рыбы
Рыбам необходимо время на размышление – происходящие события настолько неоднозначны, что правильно отреагировать на них сразу практически невозможно. Прислушайтесь к своей интуиции: сегодня на ее подсказки вполне можно положиться. Разногласия и друзьями, споры с любимым человеком не должны выводить вас из равновесия. Сохраняя внешнее спокойствие, вы наверняка сможете вернуть ситуацию в нормальное русло.
Финансовые проблемы кажутся весьма серьезными, однако, правильно расставив приоритеты, вы поймете, что картина не столь ужасна. Будьте готовы отказаться от запланированных поездок и развлечений, уделить время своему здоровью.