ВИДЕО ⟩ Сотни людей съедутся в Антсла, чтобы походить голыми и пожить без пасты и шампуня

Слет состоится у Сирли Серман и продлится не менее месяца. Гости Сирли будут жить в палатках или даже под открытым небом, при этом участвовать в фестивале можно полностью голыми! Шампунь и зубная паста на мероприятии будут запрещены. Но многие местные жители обеспокоены тем, что незнакомцы могут стать источником распространения вируса. Как же быть и что делать?