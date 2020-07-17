ВИДЕО ⟩ Сотни людей съедутся в Антсла, чтобы походить голыми и пожить без пасты и шампуня

Неужели на следущей неделе начнется настоящее воссоединение хиппи прямо в нашей стране? Сотни либерально настроенных людей со всего мира съедутся в Эстонию, чтобы принять участие в так называемом фестивале «Радуга».
Слет состоится у Сирли Серман и продлится не менее месяца. Гости Сирли будут жить в палатках или даже под открытым небом, при этом участвовать в фестивале можно полностью голыми! Шампунь и зубная паста на мероприятии будут запрещены. Но многие местные жители обеспокоены тем, что незнакомцы могут стать источником распространения вируса. Как же быть и что делать?