Василиса Володина открыла тайны гороскопа на август: с тремя знаками Зодиака случится нечто непредсказуемое!

Василиса Володина уже давно зарекомендовала себя как очень опытный и дотошный астролог. Она долго и тщательно проверяет каждую информацию, изучает положение планет и созвездий и только потом выдает своим читателям и поклонникам прогноз.

Судя по всему, август станет прекрасным и светлым месяцем, несущим радость и удачу. Закончится черная полоса, исполнятся желания, воплотятся в жизнь планы… У кого же?

Овен

Если сейчас все идет не совсем хорошо и не так, как хотелось бы, то Овну нужно подождать еще совсем чуть-чуть. Август все расставит по своим местам и подарит возможность кардинально изменить всю жизнь.

Сначала это может показаться странным или даже страшным, потому что изменить нужно будет буквально все: место жительства, работу, круг общения, возможно, даже супруга (супругу).

Но Овну нужно отбросить все сомнения в сторону и решиться на эти перемены, потому что именно они станут началом настоящей белой полосы. Василиса Володина убеждена, что Овнов ждет настоящее счастье, и оно уже на пороге.

Лев

Течение реки судьбы Льва изменит свое направление в середине августа, и этот знак ощутит перемены каждой клеточкой своего тела. Изменения коснутся каждой жизненной сферы.

Особенно будет бурлить общественная деятельность: август преподнесет массу новых знакомств, встреч, много общения. Лев и так почти никогда не находится в одиночестве, но это будет что-то абсолютно новое.

Лев станет добрее, терпимее, спокойнее. Счастье будет понемногу проникать в его жизнь с каждым новым человеком, с каждым разговором. Астролог уверена, что Лев сможет за последний летний месяц не просто разбогатеть, а по-настоящему озолотиться!

Рыбы

В гороскопе Володиной особое место занимают Рыбы. У них перемены предвидятся в личной жизни. Будут открыты новые горизонты и раскрыты новые грани характеров и отношений, появится возможность ощутить любовь и заботу всем сердцем.

В жизнь Рыб придет тот человек, которого они всегда ждали. Это будет настоящая родственная душа, появление которой перевернет весь мир и представления о нем.