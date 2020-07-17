ОТКРОВЕННОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ «Коля предложил мне выйти замуж»: неожиданное признание возлюбленной Баскова

С Николаем Басковым мы познакомились на дне Рождения Димы Билана. Меня покорила его энергетика, харизма, юмор. Он не только гениальный артист, но и человек, который чувствует собеседника, всегда скажет приятные слова и поддержит разговор. Наш роман называют по-разному, но я могу сказать одно: мы нравились друг другу. Если женщина не нравится мужчине – это чувствуется сразу. Николай очень внимательный и терпеливый человек, красиво за мной ухаживал. На всех наших совместных фотографиях и мероприятиях он меня всегда обнимал, хотел поцеловать, приглашал на танцы, всегда поддерживал и очень заботился обо мне. Николай – это тот человек, который может понравиться абсолютно любому.

Что касается расставания, могу сказать, что очень выматывают ожидание. В одном из интервью я готовила, что очень сильно привыкаю к человеку, с которым живу. Мне хочется чаще находиться рядом с ним. Я семейный человек, а в семейной жизни нужно уступать. Мы с Николаем два лидера и в такой ситуации уступать друг другу нелегко. Николай мне предлагал выйти за него замуж, и не раз, но я так и не решились, потому что у меня непростой характер. Мы остались в дружеских отношениях, и я очень благодарна ему за эти четыре года.