ВИДЕО ⟩ Бабушка против! Пенсионерка отлупила молодых людей за то, что те занимались сексом в кустах

В России, в Ставропольском крае молодой человек с девушкой занялись сексом в кустах. Такой наглости не выдержала пенсионерка, живущая в одном из домов неподалеку и тут же решила проучить их, делится портал открыто.lv. И правильно сделала!
Влюбленные прятались средь бела дня в кустах, и их ни капли не смутила оживленная проезжая часть в метре от них.
Одна из жительниц решила проучить парочку и прогнать из кустов — она отлупила их деревянной доской. Таким образом она захотела призвать молодых людей к порядку.
Видео инцидента разлетелось по соцсетям.