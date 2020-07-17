Пт, 17.07.2020
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ВИДЕО ⟩ Бабушка против! Пенсионерка отлупила молодых людей за то, что те занимались сексом в кустах

Женщина лупит нарушителей порядка.

ФОТО: Скриншот с видео

В России, в Ставропольском крае молодой человек с девушкой занялись сексом в кустах. Такой наглости не выдержала пенсионерка, живущая в одном из домов неподалеку и тут же решила проучить их, делится портал открыто.lv. И правильно сделала! 

Влюбленные прятались средь бела дня в кустах, и их ни капли не смутила оживленная проезжая часть в метре от них.

Одна из жительниц решила проучить парочку и прогнать из кустов — она отлупила их деревянной доской. Таким образом она захотела призвать молодых людей к порядку.

Видео инцидента разлетелось по соцсетям. 

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