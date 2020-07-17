Иностранки: жительницы Ласнамяэ, удовлетворите своих мужчин, наконец! Нам за день два раза секс предлагали

Знакомые нашим читателям по сюжету про ласнамяэский бар «Ну, погоди!» Анжела и Аня (имена изменены, настоящие имена известны редакции) вляпались в очередную не очень приятную историю. Девушки, приехавшие отдохнуть в Таллинн после пандемии из-за рубежа, просто шокированы вульгарным поведением ласнамяэских мужчин.
Анжела и Аня за несколько недель, проведенных в эстонской столице, посетили с десяток увеселительных заведений разного уровня как в центре города, так и в спальных районах. Самыми запоминающимся оказался визит в один из лучших ресторанов Ласнамяэ, где наши гостьи столкнулись с повышенным вниманием одного из мужчин. Сначала он просто подсел к ним за столик и угостил бутылочкой вина, а потом пригласил их к себе домой неподалеку «пошпилиться».
«Оплатили как можно скорее счет и бежали из этого ресторана со всех ног. Конечно же, мы никогда в жизни на подобное не согласились», - рассказывают Анжела и Аня в один голос.
Но поскольку душа двух подружек требовала продолжения банкета, дальше они выбрали для отдыха менее элитное заведение, где можно быть готовыми ко всему. Но там наши барышни тоже столкнулись с неожиданным предложением. Мужчина в возрасте около 40 лет предложил им заняться любовью за 30 евро! И от этого предложения девушки отказались.
«Что творится в Ласнамяэ? Женщины, удовлетворите своих мужчин, наконец! Это невозможно!» - призывают жительниц самого крупного района столицы наши гостьи.