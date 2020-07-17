ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Цены на недвижимость в Таллинне опережают даже Брюссель

Прибалтика

Самая дорогая недвижимость в странах Балтии находится в Таллине. Согласно Global Property Guide, в эстонской столице нужно платить 3400 евро за квадратный метр, что на 20 евро больше, чем в Брюсселе. При этом, мы отстаем от Афин на 530 евро (3930 евро). После Таллинна идет крупнейший город в Прибалтике - Рига, где один квадратный метр в центре города стоит 3030 евро. Самая доступная недвижимость находится в столице Литвы Вильнюсе, где за один квадратный метр просят 2350 евро. Получается, один квадратный метр в центре Вильнюса стоит на тысячу евро меньше, чем в Таллине.

Самые дорогие столицы Европы

Титул самой дорогой европейской столицы принадлежит столице Соединенного Королевства - Лондону. За один квадратный метр в этом мегаполисе нужно заплатить в среднем 23 000 евро, что в 6,7 раза больше, чем в Таллинне. На втором месте Париж, в котором за квадратный метр в среднем придется отдать 13 900 евро. В Вене, которая занимает почетное третье место, квадратный метр стоит 10 400 евро, пишет ELU24.

Титул города с самой дорогой недвижимостью в Северной Европе принадлежит нашим северным соседям, финнам. В Хельсинки, которому не удалось попасть в тройку, цена за квадратный метр составляет 9000 евро. Осло отстает от Хельсинки всего на несколько десятков евро, далее следует Стокгольм (7590 евро) и Копенгаген (6060 евро).

Самая дорогая столица в Восточной Европе - Москва, где квадратный метр стоит 6850. Цены в Киеве, столице Украины, не сильно отличаются от цен в Эстонии - всего на 400 евро ниже цены за квадратный метр в Таллинне. В Киеве, где проживает почти три миллиона человек, за один квадратный метр нужно отдать 3050 евро.