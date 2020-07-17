Пт, 17.07.2020
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ФОТО ⟩ Мадонна и ее 26-летний бойфренд озадачили фанатов провокационной позой

Мадонна

ФОТО: CARLO ALLEGRI/REUTERS

Американская поп-певица Мадонна позировала в провокационной позе рядом со своим 26-летним бойфрендом, пишет Сегодня.

61-летняя певица сейчас проходит период реабилитации после травмы колена, и кажется, скучать ей не приходится.

Мадонна и ее 26-летний возлюбленный, танцор Ахламалик Уильямс устроили тренировку дома. Певица, упираясь руками в пол, делала растяжку спины и ног. В это время ее бойфренд придерживал ее сзади за бедра. На другом снимке Мадонна лежит на полу, вытянув руки перед собой.

Реабилитация не должна быть скучной,

– написала Мадонна.

Провокационная публикация собрала более двухсот тысяч лайков.

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