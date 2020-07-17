ФОТО ⟩ Мадонна и ее 26-летний бойфренд озадачили фанатов провокационной позой

61-летняя певица сейчас проходит период реабилитации после травмы колена, и кажется, скучать ей не приходится.

Мадонна и ее 26-летний возлюбленный, танцор Ахламалик Уильямс устроили тренировку дома. Певица, упираясь руками в пол, делала растяжку спины и ног. В это время ее бойфренд придерживал ее сзади за бедра. На другом снимке Мадонна лежит на полу, вытянув руки перед собой.