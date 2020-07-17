ТАКОГО ВЫ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ! ⟩ «Это не отдых, а кошмар»: столпотворение на пляже в Адлере шокировало Сеть

Опубликованные кадры стали предметом бурных обсуждений пользователей.
На пляже возникло настоящее столпотворение из отдыхающих, и пользователи Сети принялись выражать свое негодование в связи с тем, что на таком отдыхе люди «сидят у тебя на голове», и ни о какой социальной дистанции на фоне пандемии коронавируса в таких условиях говорить просто не приходится.
«Социальная дистанция? Не, не слышал»,«Фу, какой ужас», «Столько людей кругом - жжжжуть», «Это не отдых, а кошмар», «Там даже очередь к воде», - пишут удивленные юзеры.
«Во всех поселках Сочи мало отдыхающих, как в сентябре. Гостевые дома пустые»; «В Лазаревском такого нет. Спокойно все, без толп…и море чистейшее… люди, видимо, с аэропорта сразу в море, вот и аншлаг»; «Может, и в Адлере все битком, но вот Кабардинка, Геленджик— как в начале сентября народу»; «Центр Адлера забит, а по краям пусто. Не знает народ просто, куда ехать. А то, что его много, на пользу бизнесу. Главное, чтобы потом все дружно в больничку не слегли», - пишут комментаторы.
На этом фоне бывший главный санитарный врач страны и депутат Госдумы России Геннадий Онищенко признал опасным отдых в Крыму во время пандемии коронавируса. Он заявил, что пляжи «перегружены» туристами, и это может способствовать распространению коронавируса. «У меня такое ощущение, что люди в очередь становятся, чтобы войти в море. Это, конечно, может сдетонировать всплеск заболеваемости коронавирусом», - сказал Онищенко.
Он отметил, что российским властям необходимо заниматься благоустройством и других зон отдыха, например, рек и озер в регионах.