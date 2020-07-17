ТАКОГО ВЫ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ! ⟩ «Это не отдых, а кошмар»: столпотворение на пляже в Адлере шокировало Сеть

«Во всех поселках Сочи мало отдыхающих, как в сентябре. Гостевые дома пустые»; «В Лазаревском такого нет. Спокойно все, без толп…и море чистейшее… люди, видимо, с аэропорта сразу в море, вот и аншлаг»; «Может, и в Адлере все битком, но вот Кабардинка, Геленджик— как в начале сентября народу»; «Центр Адлера забит, а по краям пусто. Не знает народ просто, куда ехать. А то, что его много, на пользу бизнесу. Главное, чтобы потом все дружно в больничку не слегли», - пишут комментаторы.