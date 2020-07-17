Государства потихоньку начинают открывать свои границы для путешественников, однако еще с начала весны, когда весь мир был закрыт, блогеры задавались вопросом - где же сделать безупречный снимок в бикини, если нельзя выезжать дальше, что в ближайшие страны? Портал Elu24 предлагает узнать, где же эстонские красотки любят фотографироваться!