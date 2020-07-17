Государства потихоньку начинают открывать свои границы для путешественников, однако еще с начала весны, когда весь мир был закрыт, блогеры задавались вопросом - где же сделать безупречный снимок в бикини, если нельзя выезжать дальше, что в ближайшие страны? Портал Elu24 предлагает узнать, где же эстонские красотки любят фотографироваться!

Радиоведущая Бригитте Сюзанне Хунт поделилась снимком с празднования Ивановой ночи, на котором позирует на фоне синего моря. Местоположением блондинка указала порт Верги в Ляэне-Вирумаа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Визажист Лийса Леэтма позировала на карьере Сельяметса в Пярнумаа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Блогер и модель Маделин Кург также предпочла отдохнуть в Пярнумаа. Летний кадр сделан на пярнуском пляже.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Звезда эстонского Instagram Лиза Линд, видимо, забыла купальник дома и позировала в Таллинне в костюме Евы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Основательница бренда Kiss'n'Thrill, выпускающего бикини, Катри Катс выбрала отдых в пярнуском Hedon SPA вместо песчаного пляжа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Называющая себя свободной моделью Ирис Абдулаев также позировала на пярнуском пляже.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мотогонщица Сандра Роосме показала снимок, сделанный на пшеничном поле.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фитнес-красотка Эндла Вахер опубликовала снимок, сделанный на пляже в Лауласмаа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Певица и блогер Кятлин Недо отдыхала на пляже Каукси.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Модель и телезвезда Мэрилин Нау, судя по тегу в Instagram, позировала в Таллинне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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