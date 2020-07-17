Регулярный секс способен снизить риск смерти от рака

Такие выводы специалисты сделали на основе результатов 11-летнего эксперимента, в котором участвовали 15 тысяч человек. Более половины испытуемых занимались сексом минимум раз в месяц. Ученые установили, что благодаря занятиям любовью риск преждевременной смерти снижался в среднем на 49%.