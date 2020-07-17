Читайте мелкий шрифт: как обезопасить свои деньги в отпуске

Слишком заманчивые предложения

Мошенники могут взять вас на крючок еще во время поиска билетов. Того, кто выдал себя поисковыми запросами «отдых в Сочи на семь дней» или «как все-таки улететь в Турцию», начинает атаковать контекстная реклама и заманчивые предложения.

Однако большинство из них переведут вас на подозрительные сайты или потребуют открыть файл с вредоносной программой. Некоторое ПО может считывать все вводимые логины и пароли пользователя, чтобы в дальнейшем взломать интернет-банкинг или электронные кошельки.

Страховка на случай COVID

Эксперт Дмитрий Савченко рассказывает, что сейчас очень популярно среди мошенников продавать фальшивую страховку для путешествий на случай COVID-19. Важно убедиться, что вы покупаете полис у лицензированной компании. И не забывайте читать мелкий шрифт!

Предупредить банк

Для собственного спокойствия заранее уведомляем банк о поездке.

«Если сотрудники банка заметят, что вы начинаете совершать крупные покупки за пределами вашего обычного географического района, они смогут заблокировать вашу карту. ... Используйте карту с установленным низким лимитом и никогда не выпускайте свою карту из виду», — отмечает Савченко.

Втираются в доверие

Не теряем бдительность и на пляже, который тоже кишит мошенниками. Эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова напомнила о разорительных курортных романах.