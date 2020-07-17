Читайте мелкий шрифт: как обезопасить свои деньги в отпуске

Обращаем внимание на каждый этап — от планирования до курортных романов. Чтобы обезопасить себя от мошенников, нужно соблюдать меры предосторожности на всех этапах планирования отпуска. О том, как не разориться на покупке билетов или во время пляжного знакомства, рассказывают эксперты Национального центра финансовой грамотности, пишет портал MSN.COM.
Слишком заманчивые предложения
Мошенники могут взять вас на крючок еще во время поиска билетов. Того, кто выдал себя поисковыми запросами «отдых в Сочи на семь дней» или «как все-таки улететь в Турцию», начинает атаковать контекстная реклама и заманчивые предложения.
Однако большинство из них переведут вас на подозрительные сайты или потребуют открыть файл с вредоносной программой. Некоторое ПО может считывать все вводимые логины и пароли пользователя, чтобы в дальнейшем взломать интернет-банкинг или электронные кошельки.
Страховка на случай COVID
Эксперт Дмитрий Савченко рассказывает, что сейчас очень популярно среди мошенников продавать фальшивую страховку для путешествий на случай COVID-19. Важно убедиться, что вы покупаете полис у лицензированной компании. И не забывайте читать мелкий шрифт!
Предупредить банк
Для собственного спокойствия заранее уведомляем банк о поездке.
«Если сотрудники банка заметят, что вы начинаете совершать крупные покупки за пределами вашего обычного географического района, они смогут заблокировать вашу карту. ... Используйте карту с установленным низким лимитом и никогда не выпускайте свою карту из виду», — отмечает Савченко.
Втираются в доверие
Не теряем бдительность и на пляже, который тоже кишит мошенниками. Эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова напомнила о разорительных курортных романах.
Мужчины, женщины, семейные пары — кто угодно может втереться в доверие: «Как только вы пойдете в море, у вас пропадут все ценности из сумки, а дружелюбные знакомые исчезнут», передает слова специалиста РИА Новости.