Киркоров намекнул Лукашенко, что хочет стать народным артистом Беларуси

Вручив Филиппу Киркорову специальный приз "Через искусство - к миру и взаимопониманию", глава государства признался, что сегодня подробно изучал биографию российского исполнителя и был поражен огромным количеством его наград. "Я подумал: вот вручим мы ему очередную награду... А потом подумал: нет, не очередную - это международная душевная славянская награда, а корни его в славянстве. Думаю, что он воспримет ее как самую высокую. У него много наград, и орден Франциска Скорины - это высшая награда в Беларуси для нашей интеллигенции. Я вижу его особенность: он может пошутить, еще что-то сказать, но такого искреннего человека трудно найти в этом славянском мире. Все, что он сказал, - сказал от души", - убежден Александр Лукашенко.