Киркоров намекнул Лукашенко, что хочет стать народным артистом Беларуси

Российский певец Филипп Киркоров на «Славянском Базаре в Витебске» получил специальную награду от Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию», передает БЕЛТА.
Во время вручения он намекнул Главе государства, что не против получить звание народного артиста Беларуси.
Эстрадный певец упомянул, что помнит, как в 2012 году Александр Лукашенко наградил его орденом Франциска Скорины.
«Александр Григорьевич, есть к чему стремиться. Бог любит троицу! Я народный артист России, народный артист Украины, народный артист Молдовы…»,
– сказал певец.
"Помню",
– загадочно ответил Президент.
Вручив Филиппу Киркорову специальный приз "Через искусство - к миру и взаимопониманию", глава государства признался, что сегодня подробно изучал биографию российского исполнителя и был поражен огромным количеством его наград. "Я подумал: вот вручим мы ему очередную награду... А потом подумал: нет, не очередную - это международная душевная славянская награда, а корни его в славянстве. Думаю, что он воспримет ее как самую высокую. У него много наград, и орден Франциска Скорины - это высшая награда в Беларуси для нашей интеллигенции. Я вижу его особенность: он может пошутить, еще что-то сказать, но такого искреннего человека трудно найти в этом славянском мире. Все, что он сказал, - сказал от души", - убежден Александр Лукашенко.