ВИДЕО ⟩ Темнокожий бойфренд нагло схватил дочь Урганта за ягодицы

Эрика Кикнадзе продолжает показывать фото и видео, на которых она запечатлена с бойфрендом-афроамериканцем. 20-летняя девушка не стесняется демонстрировать страсть. Недавно в Интернете появились кадры, на которых можно увидеть нескромное поведение возлюбленных, пишут Дни.

Видно, как дочь Ивана Урганта повисла на избраннике. Молодой человек одной рукой придержал Эрику, а другой – схватил за ягодицы и начал мять. «Если он не хватает тебя вот так. Вы вообще вместе?», – подписала видео девушка.