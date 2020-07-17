ВИДЕО ⟩ Темнокожий бойфренд нагло схватил дочь Урганта за ягодицы

Падчерица Ивана Урганта покоряет популярную социальную сеть TikTok, выкладывая туда различные видеоролики. Одна из недавних публикаций стала весьма обсуждаемой в соцсетях.
Эрика Кикнадзе продолжает показывать фото и видео, на которых она запечатлена с бойфрендом-афроамериканцем. 20-летняя девушка не стесняется демонстрировать страсть. Недавно в Интернете появились кадры, на которых можно увидеть нескромное поведение возлюбленных, пишут Дни.
Видно, как дочь Ивана Урганта повисла на избраннике. Молодой человек одной рукой придержал Эрику, а другой – схватил за ягодицы и начал мять. «Если он не хватает тебя вот так. Вы вообще вместе?», – подписала видео девушка.
Иван Ургант ранее уже высказывался насчет отношений Эрики с темнокожим бойфрендом. В эфире своего вечернего шоу телеведущий признался, что кандидатура молодого человека обсуждалась в семье. «Мы тщательно согласовывали. Я сам выбирал», – пошутил шоумен.
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If u don’t get grabbed like that u not his girl ☺️##TikTokTaughtMe ##MagicMoment ##foryoupage ##fypシ♬ Cousin Stizz – Perfect Ft. City Girls - jgonz860