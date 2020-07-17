«Отношений никаких нет»: Киркоров рассказал об отношениях с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой, передает Леди Mail.ru.
По словам артиста, «отношений никаких нет», также нет и дружбы между домами. Иная ситуация, по мнению певца, была бы странной. Киркоров сказал «Комсомольской правде»:
Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить.
Он также заметил, что безответно подписан на бывшую жену в инстаграме.
Филипп Киркоров был четвертым мужем Аллы Пугачевой. Брак артисты заключили в марте 1994 года. Затем звезды обвенчались в Иерусалиме, однако в ноябре 2005-го сообщили о своем разводе. В настоящее время Пугачева замужем за юмористом Максимом Галкиным.