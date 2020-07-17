Американский журнал опубликовал личное письмо королевы Елизаветы к Меган Маркл

По одной из версий, изначально Меган хотела покинуть Лондон из-за того, что к ней якобы плохо относятся в британской королевской семье. Меган умудрилась поссориться почти со всеми членами семьи и постоянно ощущала давление со стороны.

Больше всего Маркл обижало то, что члены семейства не пытались защитить ее от нападок прессы, игнорируя травлю, которую герцогине устроили в СМИ. По слухам, Меган даже выдвинула обвинения против королевы Елизаветы, так далеко зашел конфликт.

Однако опубликованное письмо королевы Елизаветы доказывает, что на самом деле королевская семья относилась к Меган как минимум с уважением. Письмо было написано сразу после того, как Меган и Гарри вернулись из своего тура в Тунисе. На тот момент Меган ждала ребенка, но все равно выполняла свои обязанности.