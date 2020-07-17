Пт, 17.07.2020
Эстонская красотка и блогер Лиза Линд рассказала, как создается один идеальный снимок СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

«Можно я буду вашим фотографом?» Каменских, выпятив ягодицы, порассуждала о влиянии мыслей на тело

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Настя Каменских показала подписчикам результат своих тренировок, которыми она делится в Instagram. На фото певица предстала в одном нижнем белье телесного цвета. Снимок сделан со спины, так что зрителю открывается вид на пятую точку звезды, пишет Пятый канал.

Согласны ли вы, что тело — это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка, походка — это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя,

— обратилась к поклонникам Настя Каменских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Мнения фанатов разделились. Большинство, в основном мужского пола, писали девушке комплименты, а также завидовали ее мужу, но некоторые усомнились правдоподобности снимка — особенно вопросы вызывал неестественно ровный оттенок ног певицы.

«Фотошоп рулит»

«У вас прекрасные мысли, судя по всему»

«Нет, не согласны. Поза тела — отражение наших желаний»

«Можно я буду вашим фотографом?» — писали наперебой фолловерыы.

НАВЕРХ