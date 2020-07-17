Какие знаки Зодиака сложнее всего удержать в длительных отношениях

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым сложнее всего удержаться в длительных отношениях.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Представители этого знака Зодиака очень быстро теряют голову от любви и могут очень поспешно создать союз с объектом своей страсти. Но совсем скоро их чувства притупляются и они начинают жалеть о своем решении, пытаясь покинуть эти отношения. Здесь они не рубят с плеча и пытаются еще разжечь огонь страсти, поэтому такой период неопределенности может длиться месяцами, что придется не по душе второй половине Овна.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

У них проблема с тем, чтобы сохранить верность одному человеку, поэтому их часто начинают терзать сомнения, когда они находятся слишком долго в одних отношениях. Даже когда они находятся в любовном союзе, то нуждаются в определенном личном пространстве и некой свободе. Тут вариантов немного: либо мириться с неверностью Стрельца, либо дать ему это пространство, свободу и стараться доверять.

Водолей (21 января – 19 февраля)