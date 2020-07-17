Пт, 17.07.2020
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Поклонники пришли в восторг от фото Сергея Лазарева с сыном

Сергей Лазарев с детьми

ФОТО: Instagram

Сергей Лазарев на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с сыном. Поклонники пришли в настоящий восторг, пишут Дни.ру.

Сергей Лазарев входит в число представителей российской эстрады, которые чутко охраняют свою частную жизнь от постороннего вмешательства. Впрочем, иногда преданным поклонникам удается буквально одним глазком заглянуть в семью певца.

Помогает им в этом сам Сергей Лазарев, временами публикующий на своей странице фотографии личного характера. В очередной раз он предстал перед зрителями в компании своего сына Никиты.

Умилительный эффект от снимка возрос многократно из-за того, что и отец, и сын были в похожих серых шортах и майках, а также в солнцезащитных очках.

Группа в полосатых плавках,

– иронично подписал кадр сам Сергей Лазарев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Разумеется, такая картина вызвала настоящий взрыв умиления в комментариях. Поклонники поражались, до чего сын похож на своего отца, не переставая делились своим восхищением, а также поражались, как быстро подрос ребенок.

Отметим, сам Сергей Лазарев чаще предпочитает радовать фанатов фотографиями своего обнаженного торса, анонсами новых хитов и трейлерами клипов. Однако такой подход вовсе не означает полного запрета на освещение этой стороны жизни звезды. Иногда он все же делится с широкой публикой и такими личными секретами.

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