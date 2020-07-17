Поклонники пришли в восторг от фото Сергея Лазарева с сыном

Сергей Лазарев входит в число представителей российской эстрады, которые чутко охраняют свою частную жизнь от постороннего вмешательства. Впрочем, иногда преданным поклонникам удается буквально одним глазком заглянуть в семью певца.

Помогает им в этом сам Сергей Лазарев, временами публикующий на своей странице фотографии личного характера. В очередной раз он предстал перед зрителями в компании своего сына Никиты.

Умилительный эффект от снимка возрос многократно из-за того, что и отец, и сын были в похожих серых шортах и майках, а также в солнцезащитных очках.

Группа в полосатых плавках,

– иронично подписал кадр сам Сергей Лазарев.

Разумеется, такая картина вызвала настоящий взрыв умиления в комментариях. Поклонники поражались, до чего сын похож на своего отца, не переставая делились своим восхищением, а также поражались, как быстро подрос ребенок.