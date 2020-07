НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! ⟩ Эстонская красотка и блогер Лиза Линд рассказала, как создается один идеальный снимок

«Ma ei ole sellest kunagi siin (Instagramis – toim) rääkinud, kuna mul on tunne, et sotsiaalmeedias ootavad kõik, et oleksin alati iseenda parim versioon,» selgitas instastaar toona, miks ta seda teemat harva puudutab.

Mis siis aga üldse tõeline on? «Su perekond on tõeline, su tõelised sõbrad on tõelised, su tervis on tõeline, su hobid, mis teevad sind tõesti õnnelikuks, on tõelised, loodus ja armastus ja õnn on tõelised,» selgitas Lind.