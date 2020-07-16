ВЫ ТОЖЕ ТАМ ЕСТЬ ⟩ Рейтинг самых неприятных и противных знаков Зодиака

12-е место. Рыбы

В отличие от Водолеев или Скорпионов Рыбы крайне чувствительны и деликатны. Это, с одной стороны, хорошо, с другой – не очень. Слезы по малейшему поводу, чрезмерные переживания на пустом месте – обычное для них дело. А вот что по-настоящему может раздражать в Рыбах, так это их ненадежность, рассеянность, инфантилизм. С защитой от обстоятельств у Рыб не очень, поэтому в работе с ними сложно: любая проблема вызывает либо столбняк, либо нытье.

11-е место. Водолей

Очень хотят быть теми, кем не являются, все время играют чьи-то роли вместо того, чтобы быть собой. А это выглядит нелепо, делая Водолеев глупее, чем они есть. Еще одна раздражающая (точнее, возмутительная) черта представителей этого знака – нехватка такта: Водолеи могут задеть дурацкой шуткой, но извинятся только из приличия. При этом если задевают лично их, реагируют шумно, бурно и в стиле «Я обиделась».

10-е место. Весы

Представителям этого знака трудно озвучивать претензии окружающим, а также идти на конфликт ради защиты своих интересов. Это делает их раздраженными, держит в напряжении, которое передается и окружающим. В качестве разрядки Весы используют сарказм, причем без меры. Близкие, а также те, кто относится к Весам с симпатией, часто недоумевают: отчего в их адрес столько неоправданной желчи?

9-е место. Телец

Упрямство и лень – частые спутники Тельцов. Они не выносят перемен, им не по душе что-то менять, при этом амбиций у них много, а потребностей и желаний еще больше. Лежать на диване и богатеть – оптимальный житейский сценарий, который устроил бы Тельца. Жаль, что такое бывает редко. Может, из-за того, что мечты с реальностью не совпадают, Телец так расположен к истерикам?

8-е место. Лев

Чрезмерно раздутое эго делает Львов заносчивыми, а крепко спящая самоирония – смешными. Кстати, насчет смеха, Львы убеждены, что у них прекрасное чувство юмора, что вовсе не обязательно. По этой причине они много шутят, ожидая восторгов и гогота, и сильно удивляются неловкой тишине, сопровождающей рассказанные ими плоские анекдоты.

7-е место. Близнецы

Шустрые Близнецы предельно коммуникабельны, но за этой чертой характера могут скрываться нежелание слушать, чрезмерная болтливость, склонность к сплетням. Многие Близнецы действительно неспособны воспринимать кого-либо, кроме себя, им нравится солировать в разговорах, не беспокоясь даже о том, интересны ли их тирады собеседникам. Прибавьте к этому сомнительный талант создавать слухи на пустом месте и неумение хранить чужие тайны, и становится ясно, почему Близнецов иногда сторонятся.

6-е место. Дева