Нюша призналась, что разбила брак Игоря Сивова

На момент знакомства с Нюшей Игорь Сивов был женат и воспитывал двоих сыновей. Но это не помешало артистке закрутить с ним роман. В 2017-м пара поженилась, а годом позже у них родилась дочь Симба, пишет Стархит.
Слухи о том, что Нюша стала разлучницей, ходили давно, но она упорно отмалчивалась и не желала говорить на эту тему. Лишь теперь звезда решилась на откровение.
Игорь был в числе организаторов моего концерта в Казани. Так мы и познакомились. Спустя год он ради меня переехал в Москву и поменял работу — начал все с чистого листа. Когда я узнала, что он женат, это стало для меня проблемой. Я не была готова стать любовницей. Его бывшая жена не давала развод. Нам надо было ждать... Но для меня это щепетильная ситуация, ведь любая женщина не хочет разбивать семью. Раньше это и для меня было табу, но в жизни так случается, что, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь,
— разоткровенничалась 29-летняя певица.
Нюша с уверенностью говорит о том, что влюбилась в Сивова с первого взгляда.
Для меня остановилось время, я стала понимать, насколько этот человек для меня особенный. Нет, у меня не сносило крышу, это было другое... Это было понимание, что я нашла свое,
— призналась артистка.
Что касается бывшей жены Игоря, хореографа Алены, то она с достоинством приняла ситуацию, хоть поначалу была сильно обижена.
Мы с Игорем прошли вместе большой путь: становление, взросление, совместные цели, планы и развитие. В какой-то момент мужчина и женщина в паре готовы к новому этапу. Они могут войти в него вместе, а могут разойтись — каждый своей дорогой. И здесь любой выбор заслуживает уважения. Конечно, мы поддерживаем общение. У нас растут два прекрасных сына. Игорь — замечательный отец. Заботливый, ответственный. Он авторитет для наших мальчиков, и я радуюсь тому, как Игорь активно и с любовью принимает участие в воспитании и становлении наших детей,
— рассказывала она «СтарХиту».