ЭТО ЛЕТО ⟩ Сколько российские звезды тратят на отпуск в день

Давайте выясним, сколько же стоит отпуск Надежды Бабкиной, Даны Борисовой и Сергея Лазарева?
Этим летом не только обычные люди не могут позволить себе провести отдых, например, в Турции, но и звезды. Представители российского шоу-бизнеса буквально заполонили Сочи и Черноморское побережье. Среди них — Надежда Бабкина, которая недавно перенесла тяжелую болезнь и отправилась отдыхать в Крым в сопровождении молодого коллеги. Певица поселилась в дорогой отель в Ялте, где самый дешевый номер класса De luxe стоит от 800 евро. В качестве эскорта, Надежда взяла с собой молодого коллегу. Мужа Евгения Гора артистка почему-то не позвала, пишет портал 5-tv.ru.
Сергей Лазарев решил поехать в Сочи и не шиковать, как его старшая коллега по цеху. Певец поселился в отеле в два раза дешевле, но судя по всему, отдых ему это не испортило. Певец ходит на спа-процедуры, парится в бане и «варится» в чаше. Лазарев с удовольствием ходит в горы и просто наслаждается природными ландшафтами Сочи.
Супчик из Лазарева 😂😂 на самом деле это чан с горячей водой, в котором релаксуешь после 2 часов бани. Вообще, я впервые кайфанул от бани именно тут в Сочи! Потому что это был целый ритуал! И нигде подобного я не видел и не посещал! Арома баня, купание в родниковой воде, массажи , дубовые и березовые веники, песни, медитация! Ох, все было! Настоящее очищение! По полной программе!! Кайф! 🔥🔥🔥 а вы любите Баню!? #сергейлазарев #лазарев #отдых #баня
Больше всех сэкономила Дана Борисова, поселившись в четырехзвездном отеле, где можно разместить и свое домашнее животное. Телеведущая без проблем ходит на платный пляж, где лежак стоит шесть евро и даже нашла неплохую столовую, пообедать в которой можно за три евро.
😎🌴💙Доброго дня ,спасибо ,что вы со мной,мои друзья 😘Ещё одно фото с #имеритинскаянабережная ,СПАСИБО @eremina_anastasiya_photo 📸 и лучшему аккаунту о красотках #сочи @_top_people_sochi_ 🔥 ОБЕЩАЛА РАССКАЗАТЬ О ЦЕНАХ на питание и пляжную инфраструктуру #сочи2020 .Итак ,приценивайтесь ‼️Лежак на общем 🏖 пляже с полотенцем 500,на частном дизайнерский лежак на двух взрослых 3 тысячи на день ✅По моему нормально 👌😎Покушать можно и в дорогом красивом ресторане ,примерный счёт 2 тысячи с человека 😍,а также нашли столовую с комплексным обедом за 260 рублей 🥘🧄ПОКУШАЛИ И НЕ ОТРАВИЛИСЬ. 🤣УРААА ✅ Приедете сюда отдыхать ?Или лучше в Крым ?💃 #данаборисова #люблювас😘 #ледисовершенство☂️ #фотографсочи
На Черноморском побережье также отдохнули Павел Прилучный и Мирослава Карпович, Ксения Бородина с семьей, Екарина Шпица и другие знаменитости.