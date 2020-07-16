ЭТО ЛЕТО ⟩ Сколько российские звезды тратят на отпуск в день

Этим летом не только обычные люди не могут позволить себе провести отдых, например, в Турции, но и звезды. Представители российского шоу-бизнеса буквально заполонили Сочи и Черноморское побережье. Среди них — Надежда Бабкина, которая недавно перенесла тяжелую болезнь и отправилась отдыхать в Крым в сопровождении молодого коллеги. Певица поселилась в дорогой отель в Ялте, где самый дешевый номер класса De luxe стоит от 800 евро. В качестве эскорта, Надежда взяла с собой молодого коллегу. Мужа Евгения Гора артистка почему-то не позвала, пишет портал 5-tv.ru.

Сергей Лазарев решил поехать в Сочи и не шиковать, как его старшая коллега по цеху. Певец поселился в отеле в два раза дешевле, но судя по всему, отдых ему это не испортило. Певец ходит на спа-процедуры, парится в бане и «варится» в чаше. Лазарев с удовольствием ходит в горы и просто наслаждается природными ландшафтами Сочи.

Больше всех сэкономила Дана Борисова, поселившись в четырехзвездном отеле, где можно разместить и свое домашнее животное. Телеведущая без проблем ходит на платный пляж, где лежак стоит шесть евро и даже нашла неплохую столовую, пообедать в которой можно за три евро.