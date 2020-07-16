Меган Маркл намерена стать президентом

Несколько месяцев назад Меган Маркл и принц Гарри покинули Великобританию, отказавшись от королевских обязанностей и привилегий. Звездная чета живет в Лос-Анджелесе и ищет способы заработка. Герцогиня Сассекская уже может похвастаться успехами.

Меган Маркл собирается снять фильм по книге писательницы Ллойд Скотт «Год выборов». В основу произведения легла история о заговоре России, которая хочет сорвать президентские выборы в США. Идея очень понравилась Меган. Она даже изъявила желание сыграть президента.

Похоже, супруга принца Гарри хочет повторить судьбу Владимира Зеленского, который за несколько лет до президентства вжился в роль лидера страны в сериале «Слуга народа». Меган на самом деле может занять кресло в Овальном кабинете. Об амбициях бывшей актрисы рассказала королевский эксперт Беверли Тернер.

Она будет баллотироваться на пост президента, я не сомневаюсь в этом. Уверена, что это все часть плана. Может, это произойдет не очень скоро, но это случится,

– сказала Тернер.

Беверли считает, что Меган обладает достаточным авторитетом, чтобы стать президентом США. Герцогиня Сассекская увлечена общественной деятельностью. Движение Black Lives Matter, можно сказать, сыграло ей на руку. Она выступает с пламенными речами и участвует в съемках социальных видеороликов.