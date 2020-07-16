УРА ⟩ Певицу Аниту Цой выписали из больницы после лечения коронавируса

«Анита выписалась из 52-й больницы, она дома», – сказали представители.
Они отметили, что певица чувствует себя удовлетворительно, но есть еще слабость и трудности с дыханием. В пресс-службе артистки также рассказали, что инфекция поразила 25% легочной ткани Аниты Цой.
Напомним, певицу с коронавирусом госпитализировали в конце июня. По словам пресс-секретаря Цой, с первых дней пандемии певица соблюдала самоизоляцию и принимала все меры предосторожности. Однако артистка сама не знает, где могла заразиться.