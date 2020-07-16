Чт, 16.07.2020
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УРА ⟩ Певицу Аниту Цой выписали из больницы после лечения коронавируса

Анита Цой

ФОТО: Instagram

Певицу Аниту Цой выписали из больницы после прохождения лечения от коронавируса, передает 24МИР

«Анита выписалась из 52-й больницы, она дома», – сказали представители.

Они отметили, что певица чувствует себя удовлетворительно, но есть еще слабость и трудности с дыханием. В пресс-службе артистки также рассказали, что инфекция поразила 25% легочной ткани Аниты Цой.

Напомним, певицу с коронавирусом госпитализировали в конце июня. По словам пресс-секретаря Цой, с первых дней пандемии певица соблюдала самоизоляцию и принимала все меры предосторожности. Однако артистка сама не знает, где могла заразиться.

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