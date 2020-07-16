ВИДЕО ⟩ Почти телепатия: в Японии создали маски, превращающие речь в текст

Японские ученые разработали маски, превращающие речь человека в текст. Гаджет способен переводить услышанное на восемь языков, сообщает РИА «Новости.

Изобретение не может заменить медицинскую маску, поэтому его нужно надевать сверху защитного средства. В гаджете размещен микрофон с функцией шумопоглощения. Благодаря ему через Bluetooth на смартфон или компьютер речь преобразовывается в текст.

«С началом пандемии во всем мире люди вынуждены носить маски и испытывать различные неудобства из-за этого. Я сам так живу с января – февраля и понял, что маска затрудняет общение. Сложно расслышать друг друга», – подчеркнул руководитель компании Donut Robotics Тайсукэ Оно.

На смартфоне или компьютере другого человека, беседующего с другом в маске, речь выводится сразу по двум каналам – звуком и текстом, напоминающим титры. Планируется, что маски начнут продавать в Японии и США в течение 2020 года. Предположительно их цена составит 40 долларов.