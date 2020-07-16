ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ ИСТОРИЯ ⟩ Участник КВН, похудевший на сто килограммов, показал снимки до и после

«Бездушная машина весов показала минус 100 килограммов», — отметил он. Екс также опубликовал два снимка: один сделан в Волгограде 22 июня 2018 года, а другой — 7 июля этого года в Москве.

По словам юмориста, он решился на похудение после поездок на игры чемпионата мира по футболу и покупки товарных весов. «Обычные мой вес уже не показывали, а знать его очень хотелось», — пояснил Екс.

Увидев значение в 226 килограммов, участник КВН неприятно удивился и уехал на неделю в Крым, откуда вернулся с весом на два килограмма меньше. В настоящее время он весит 126 килограммов и намерен продолжить избавляться от лишнего веса. «Итоговой целью я поставил минус 130 килограммов», — подчеркнул комик. Таким образом, при росте в 190 сантиметров он планирует весить 95-96 килограммов.

Екс рассказал, что у него был финансовый аргумент в пользу похудения, который тоже вдохновил его на такой шаг. По его словам, два года назад он был готов отдать миллион рублей ради минус 100 килограммов и заключил, что на самом деле «выигрыш» уже гораздо больше. В комментариях поклонники поддержали юмориста и попросили рассказать, как у него получилось добиться такого результата.