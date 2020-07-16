ГАЛЕРЕЯ ⟩ Любимые эстонские артисты исполнили песни легендарного Яака Йоала в Музее под открытым небом Виймси

На протяжении всего вечера среды, 15 июля, в Музее под открытым небом Виймси все присутвующие могли насладиться легендарными песнями из репертуара Яака Йоала, которому 26 июня могло исполниться 70 лет. Прозвучали такие хиты, как «Naer», «Unustuse jõel», «Kuulsuse ahelad», «Давай поиграем в любовь», «Naerata», «Ausus», «Suveöö» и многие другие.

Этот же концерт можно послушать и сегодня, 16 июля, на певческой сцене Казепяэ.

На сцену выйдут Мярт Аванди, Иво Линна, Юссь Хаасма и Lexsoul Dancemachine. Ведущий вечера Иво Линна - хороший дру Яака Йоала.