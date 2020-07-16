ВИДЕО ⟩ Светлана Лобода показала стройные ноги и грациозную спину в мини-платье

Популярная певица LOBODA снова очаровала поклонников своей фигурой. В этот раз певица продефилировала по узкому коридору, а затем эффектно поднялась по лестнице. Знаменитость была одета в белое мини-платье, а своей легкой походкой намекнула на игривое настроение, пишет Сегодня.
В Instagram-аккаунте Светланы появился короткий ролик, в котором она под трек певца Джастина Тимберлейка SexyBack заворожила своей женственной фигурой и стройными длинными ножками. Поднимаясь по лестнице, певица эффектно покрутила бедрами в ритм песне.
Менее чем за сутки ролик набрал почти один миллион просмотров, а поклонники звезды не упустили возможности засыпать ее комплиментами.
Певица оставила публикацию без подписи, добавив лишь хештег на английском языке – «Время вечеринки».
Сейчас певица проводит время на своем любимом острове Миконос в Греции.
Люблю это место так сильно... здесь было столько встреч... случайных и не только,
– заинтриговала певица.