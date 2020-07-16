ВИДЕО ⟩ Светлана Лобода показала стройные ноги и грациозную спину в мини-платье

Популярная певица LOBODA снова очаровала поклонников своей фигурой. В этот раз певица продефилировала по узкому коридору, а затем эффектно поднялась по лестнице. Знаменитость была одета в белое мини-платье, а своей легкой походкой намекнула на игривое настроение, пишет Сегодня.