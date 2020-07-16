Половина лета позади: гороскоп на 16 июля

День противоречив. С одной стороны, он связан с обретением жизненной силы и накоплением энергии, с другой – с резким снижением деловой активности. Звезды советуют все же не пренебрегать профессиональными обязанностями, даже если жажда развлечений будет очень сильна. Велика вероятность ошибок в делах, связанных с финансами; понадобится максимум внимания при составлении отчетов и ведении бухгалтерской документации, пишет Дворец.
Удачный день для посещения любых праздников и увеселительных мероприятий, хорошо пройдут как официальные торжества, так и совершенно неформальные вечеринки. Семейные отношения должны оставаться в числе приоритетов, пренебрегать ими нельзя. В сфере романтических привязанностей ситуация гармонична.
Овен
В целом день обещает быть приятным, однако звезды советуют Овнам воздержаться от далеких поездок и не слишком торопиться в реализации смелых идей: перемены едва ли пойдут на пользу представителям данного знака. Не исключено обострение хронических заболеваний; желательно соблюдать диету и отказаться от употребления спиртных напитков.
Осторожнее следует быть при общении со старыми друзьями – вы склонны прощать им любые ошибки и оплошности, что может иметь печальные последствия. А вот в отношениях с любимым человеком снисходительность и доверие лишними не будут.
Телец
Непростой день, сочетающий влияние позитивных и негативных тенденций. Весьма вероятны сложности в общении: поведение коллег, деловых партнеров и даже членов семьи может раздражать вас не на шутку. Старайтесь не давать гневу воли – если дело дойдет до скандала, восстановить мир будет очень непросто.
А вот профессиональные перспективы очень хороши. Сегодня вы способны одержать верх над конкурентами и совершенно обезоружить недоброжелателей. Нежелательно, однако, подписывать долгосрочные договора о сотрудничестве – обязательства, которые вы сейчас готовы на себя взять, могут оказаться невыполнимыми. Если вы запланировали на этот день серьезные переговоры, откажитесь от идеи провести их в заведении общественного питания.
Близнецы
День пройдет спокойно, если Близнецы не станут суетиться и откажутся от идеи немедленно реализовать все посетившие их в последнее время идеи. Благоразумие, осмотрительность и осторожность непременно будут достойно вознаграждены. На улучшение финансового положения могут рассчитывать те, кто в последнее время занимался утомительной работой и трудился, не покладая рук.
Звезды зовут Близнецов в путь – в домашней обстановке представители данного знака едва ли будут чувствовать себя уютно и комфортно. В компании друзей вы отлично проведете время, если будете держаться подальше от увеселительных заведений с сомнительной репутацией.
Рак
Удачный день для общения, проведения деловых переговоров, встреч с потенциальными партнерами и инвесторами. Раки настроены позитивно, и окружающие наверняка заметят это. Будьте готовы к повышенному вниманию и постарайтесь использовать его себе на благо. Звезды советуют не испытывать терпение любимого человека, не давать ему поводов для ревности или обид: ваша погруженность в собственные дела может быть неверно истолкована.
День связан с поиском новых идей и получением важной информации, которой вы вскоре найдете достойное применение. Прислушивайтесь к советам старших друзей и родственников – их жизненный опыт будет вам полезен.
Лев
День связан со снижением жизненного потенциала, поэтому Львы могут чувствовать недомогание, чрезмерную усталость. Своевременный отдых пойдет на пользу представителям данного знака, а звезды обещают им массу приятных впечатлений в поездках, а также весьма интересные знакомства. Не оставят вас без внимания и члены семьи; день как нельзя лучше подходит для общения с родственниками.
Профессиональные успехи также весьма вероятны, однако достигнуты они будут после жесткой конкурентной борьбы. Старайтесь сохранять верность своим принципам и не совершать недостойных поступков, к которым могут подталкивать коварные недоброжелатели.
Дева
Вполне удачный день, позволяющий реализовать многие замыслы, возникшие в недавнем прошлом. Появляется возможность укрепить деловые отношения, найти надежных партнеров. Однако следует помнить о том, что именно на ваши плечи ляжет ответственность за принятие наиболее важных решений, именно вам придется совершать наиболее значительные поступки.
Улучшается финансовая ситуация, однако в семье могут возникнуть разногласия по поводу того, как следует распорядиться полученными деньгами. Влюбленные смогут прийти к взаимопониманию и забыть о старых ссорах, если проявят гибкость и неподдельную заботу друг о друге.
Весы
Нейтральный день, не слишком богатый на значительные события, однако требующий от Весов внимания, усердия и трудолюбия. Сегодня вы можете рассчитывать только на себя – недавние союзники не торопятся вам на помощь. Особая осторожность необходима тем, кто работает в недружелюбно настроенном коллективе: интриги и сплетни могут помешать осуществлению планов.
День благоприятен для общения влюбленных, романтических свиданий, объяснения в любви. Весы легко завязывают знакомства, но не теряют головы, поэтому сегодня риск увлечься недостойным человеком минимален.
Скорпион
Скорпионы могут столкнуться с финансовыми трудностями: ожидаемые поступления задерживаются, а расходы оказываются весьма значительными. К счастью, в этом вопросе, как, впрочем, и во многих других, вы сегодня можете рассчитывать на помощь членов семьи. Нежелательно тратить крупные суммы на развлечения, приобретать туристические путевки или вещи, которые вы планируете использовать в путешествии.
Хорошо сложится встреча с друзьями, однако любимому человеку ваша общительность едва ли придется по вкусу, поэтому и свою «половинку» без внимания лучше не оставлять. Будьте разборчивее в знакомствах – сегодня к вам тянутся сомнительные особы.
Стрелец
Стрельцам стоит обратить внимание на развитие романтических отношений – в этой сфере сегодня возможны серьезные проблемы. Ситуация требует от вас проявления инициативы, решительных действий, однако сначала необходимо определиться с целью, которой вы стремитесь достичь. Путаница в желаниях и стремлениях – ваш главный враг, так постарайтесь справиться с ним как можно быстрее.
На работе ситуация складывается куда более благоприятная: у вас появится возможность завязать полезные знакомства, продемонстрировать свои достоинства сильным мира сего. Можно обсуждать предложения о смене работы, приступать к выполнению новых обязанностей.
Козерог
Козерогам звезды советуют провести этот день без суеты и спешки, по возможности оградив себя от ненужных хлопот. Вокруг будет достаточно людей, желающих позаботиться о вас и оказать помощь, так и не ограничивайте их поле деятельности и благосклонно принимайте подарки судьбы. В работе лучше придерживаться ранее избранной тактики, действовать последовательно и проявлять упорство; метаться из стороны в сторону, ставить эксперименты и вообще пытаться сменить коней не переправе нежелательно.
В личных отношениях проявите инициативу – так вы сможете получить то, к чему действительно стремитесь. Помните, что сегодня для вас нет почти ничего невозможного, и не стесняйтесь проявлять присущее вам упорство.
Водолей
Нежелательно посещение увеселительных заведений, участие в многолюдных мероприятиях. В остальном день весьма хорош. Можно заниматься как профессиональными, так и личными делами – в обеих этих важных сферах влияние позитивных тенденций очень сильно, вы будете ощущать поддержку звезд. Удачный день для реализации творческих идей, а также планов, касающихся учебы и расширения кругозора.
Не сопротивляйтесь новым веяниям – перемены неизбежны, и в ваших силах действовать так, чтобы жалеть о них не пришлось. Не забывайте о чувстве юмора: сегодня оно пригодится вам даже на самых серьезных деловых переговорах.
Рыбы
День благоприятный, вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно, повода для волнений не возникнет. Возможно решение профессиональных проблем, преодоление трудностей, с которыми вы уже успели смириться. Умение находить общий язык с новыми знакомыми позволит вам получить массу интересных предложений и договориться о взаимовыгодном сотрудничестве с перспективным партнером.
В семье обстановка будет гармоничной и спокойной, у юных представителей знака появятся неожиданные поводы для радости. Романтические знакомства ожидают тех, кто в этот день отправляется в далекие поездки.