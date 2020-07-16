Половина лета позади: гороскоп на 16 июля

Удачный день для посещения любых праздников и увеселительных мероприятий, хорошо пройдут как официальные торжества, так и совершенно неформальные вечеринки. Семейные отношения должны оставаться в числе приоритетов, пренебрегать ими нельзя. В сфере романтических привязанностей ситуация гармонична.

Овен

В целом день обещает быть приятным, однако звезды советуют Овнам воздержаться от далеких поездок и не слишком торопиться в реализации смелых идей: перемены едва ли пойдут на пользу представителям данного знака. Не исключено обострение хронических заболеваний; желательно соблюдать диету и отказаться от употребления спиртных напитков.

Осторожнее следует быть при общении со старыми друзьями – вы склонны прощать им любые ошибки и оплошности, что может иметь печальные последствия. А вот в отношениях с любимым человеком снисходительность и доверие лишними не будут.

Телец

Непростой день, сочетающий влияние позитивных и негативных тенденций. Весьма вероятны сложности в общении: поведение коллег, деловых партнеров и даже членов семьи может раздражать вас не на шутку. Старайтесь не давать гневу воли – если дело дойдет до скандала, восстановить мир будет очень непросто.

А вот профессиональные перспективы очень хороши. Сегодня вы способны одержать верх над конкурентами и совершенно обезоружить недоброжелателей. Нежелательно, однако, подписывать долгосрочные договора о сотрудничестве – обязательства, которые вы сейчас готовы на себя взять, могут оказаться невыполнимыми. Если вы запланировали на этот день серьезные переговоры, откажитесь от идеи провести их в заведении общественного питания.

Близнецы

День пройдет спокойно, если Близнецы не станут суетиться и откажутся от идеи немедленно реализовать все посетившие их в последнее время идеи. Благоразумие, осмотрительность и осторожность непременно будут достойно вознаграждены. На улучшение финансового положения могут рассчитывать те, кто в последнее время занимался утомительной работой и трудился, не покладая рук.

Звезды зовут Близнецов в путь – в домашней обстановке представители данного знака едва ли будут чувствовать себя уютно и комфортно. В компании друзей вы отлично проведете время, если будете держаться подальше от увеселительных заведений с сомнительной репутацией.

Рак

Удачный день для общения, проведения деловых переговоров, встреч с потенциальными партнерами и инвесторами. Раки настроены позитивно, и окружающие наверняка заметят это. Будьте готовы к повышенному вниманию и постарайтесь использовать его себе на благо. Звезды советуют не испытывать терпение любимого человека, не давать ему поводов для ревности или обид: ваша погруженность в собственные дела может быть неверно истолкована.

День связан с поиском новых идей и получением важной информации, которой вы вскоре найдете достойное применение. Прислушивайтесь к советам старших друзей и родственников – их жизненный опыт будет вам полезен.

Лев