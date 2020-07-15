В Европе ограничивают туристическую активность и возвращают «масочный режим»

О второй волне заражений в Европе и последующих после нее новых ограничениях 15 июля сообщают euronews.com. Так, в Великобритании с 24 июля устанавливается обязательное ношение масок в супермаркетах и торговых центрах, во Франции – во всех закрытых помещениях, начиная с 1 августа. Власти Австрии продлили до конца июля запрет на пассажирские авиарейсы из целого ряда стран, включая Россию, Беларусь, Китай, Великобританию, Иран, Португалию, Швецию и Украину. Он должен был закончиться сегодня. Кроме того, введен новый запрет на полетные программы из всех стран Западных Балкан, а также Болгарии, Румынии, Молдавии и Египта.

Курортные регионы Испании единогласно вводят «масочный режим», вплоть до пляжей и бассейнов. Туристические чиновники поддерживают инициативу, в то время как представители туррынка и отельного бизнеса опасаются, что таким образом туристы «сбегут» от ограничений и штрафов в страны с менее жестким режимом.

Ситуация такова – Коста-эль-Соль стала третьим регионом, где с полуночи 15 июля «масочный режим» становится обязательным, независимо от социальной дистанции и несмотря на жару. Ранее такие же решения были приняты в Каталонии и на Балеарских островах. При этом за несоблюдение режима обещан штраф в размере 100 евро – впрочем, предполагается, что сначала полиция будет предупреждать туристов. Штрафы вводятся с 20 июля.

При этом на Майорке и Ибице туристам будет разрешено обойтись без маски на пляжах и в бассейнах, а также в сельской местности и во время еды в ресторане. В Барселоне правила куда жестче: туристы должны надевать маски на пляже или когда они загорают у бассейна, без масок разрешается только купаться.