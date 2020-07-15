Чт, 16.07.2020
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ВИДЕО ⟩ У ведущей украинских новостей в прямом эфире выпал зуб, и ее реакция поразила зрителей

Ведущая Маричка Падалко

ФОТО: Скриншот с видео

44-летняя ведущая «Телевизионной службы новостей» Маричка Падалко столкнулась с неожиданным препятствием. Во время прямого эфира на украинском телеканале «1+1» у неё выпал передний зуб, пишут «Вести». На кадрах можно заметить, как в какой-то момент журналистка подносит руку ко рту и аккуратно ловит его.

Видеороликом, на котором запечетлён неловкий момент, поделилась, в том числе, блогер Ekulka в своём Instagram. Девушка поразилась сдержанной и спокойной реакции ведущей, которая, как ни в чём не бывало, продолжила свою работу, сообщает LIFE.

«Только что в прямом эфире выпал передний зуб у ведущей. Но молодец, что не растерялась. Я б разревелась» - пишет блогер Ekulka.

Профессионализм Марчки оценили и пользователи соцсетей. Они посочувствовали её потере, но восхищались умением владеть эмоциями.

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