ВИДЕО ⟩ У ведущей украинских новостей в прямом эфире выпал зуб, и ее реакция поразила зрителей

44-летняя ведущая «Телевизионной службы новостей» Маричка Падалко столкнулась с неожиданным препятствием. Во время прямого эфира на украинском телеканале «1+1» у неё выпал передний зуб, пишут «Вести». На кадрах можно заметить, как в какой-то момент журналистка подносит руку ко рту и аккуратно ловит его.