ВИДЕО ⟩ Уличный опрос: как таллиннцы живут без поездок в Россию?

В этом году, в связи с пандемией коронавируса, границы многих стран оказались закрыты. Не исключением стала и Россия, которая по сей день остается недоступной для жителей Эстонии. Репортер Limon.ee узнал у жителей Таллинна, как они живут без поездок в Россию, и поинтересовался, когда, на их взгляд, граница с Россией могла бы открыться.