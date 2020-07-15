ФОТО ⟩ А вы умеете так филигранно парковаться? Вот житель Ласнамяэ — да!

На фото, опубликованном несколько дней назад, можно увидеть, что кто-то поставил табуретку перед подъездом многоквартирного дома и прикрепил к ней палку, с листом бумаги. Послание гласит: парковка запрещена, пишет ELU24.

Неизвестно, предназначен ли этот метод для бронирования парковочного места прямо у входа в дом или некоторые жители просто не хотят видеть там машины. А, возможно, в этом месте скоро начнутся строительные работы, и кто-то решил таким нестандартным способом запретить жителям дома парковаться.