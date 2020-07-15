ТОТАЛИТАРНЫЙ РЕЖИМ ⟩ Мать Бритни Спирс обратилась в суд, чтобы контролировать финансы певицы

Согласно судебным документам, которые оказались в распоряжении издания, мама Бритни подала запрос в окружной суд Лос-Анджелеса, чтобы получать специальные уведомления по всем вопросам, связанным с ее фондом Revocable Trust SJB.

Бритни открыла фонд SJB в 2004 году, чтобы защитить свои многомиллионные активы и передать часть средств двум своим сыновьям в будущем, а также чтобы «управлять материальными финансовыми активами певицы в течение ее жизни и обеспечивать распределение этих активов после ее смерти».

В мае 2019 года Линн также запросила специальное уведомление обо всех вопросах, связанных с опекунством Бритни, в котором она ранее не играла никакой роли.

Мать Бритни всегда хотела быть причастной к ее опекунству. Она долгие годы пыталась вставить свое слово,

— сообщил тогда источник. Также в 2019 году опекунство Бритни продлили, и от ее отца оно перешло к помощнице певицы, Джоди Монтгомери. Она остается ее опекуном до 22 августа 2020 года.

Последнее время опекунство Бритни вызывает все больше осуждения. Поклонники запустили хештег FreeBritney (Освободите Бритни), поскольку 38-летняя певица до сих пор не имеет права свободно распоряжаться своими финансами, подписывать документы и менять место жительства без согласия опекуна. В прошлом году отец певицы, пока он был ее официальным опекуном, запретил ей снова становиться матерью. Напомним, опекуна Бритни назначили после скандалов в ранних 2000-х, когда певица привлекала внимание агрессивным поведением и побрилась налысо.