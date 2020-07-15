ЭКСПЕРИМЕНТ ⟩ Что будет, если неделю говорить всем подряд комплименты

Мать

Мама редко говорит мне комплименты и добрые слова, считая, что хорошее про себя я и так знаю, а вот «истинную правду» сказать может только мама. Все остальные будут мне льстить и обманывать (в ее представлении). Я уже привыкла к тому, что у меня неправильная форма бровей, не тот взгляд на жизнь и не те подруги и друзья. И я даже благодарна маме за ее масштабный разбор полетов — после этого никакая другая критика не страшна. Похоже на броню, которая защищает тебя от мнения окружающих.

Недавно началась очередная критика моих фотографий в соцсетях: якобы в моем возрасте 30+ не принято «так несерьезно одеваться», надо быть элегантнее и солиднее. Я ответила на критику комплиментами.

Спасибо, мама! Ты очень проницательная! У тебя прекрасный вкус и ты видишь все нюансы.

После моей тирады комплиментов в воздухе повисла пауза. Затем мама пришла в себя и продолжила: «Да, у меня хороший вкус. И я хочу, чтобы у тебя тоже был хороший вкус, поэтому все это тебе говорю». Я ей ответила:

Да, я это знаю. Я ценю твою заботу обо мне. Спасибо тебе! Ты лучшая мама на свете!

«Нас сейчас кто-то слушает? Что-то ты мне слишком много комплиментов говоришь. С чего бы это?» — парировала мама.

Никто нас не слушает. Я просто благодарна тебе за твою критику и за заботу. За всем этим стоит любовь ко мне, не так ли?

— Сказала я.

«Да, да, доченька. Я тебя очень люблю. И хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Ты прости меня, если что-то не так. Я ведь от чистого сердца всегда говорю. Меня никто не учил, как надо».

Так мамина критика плавно трансформировалась в искренний разговор. После нашей беседы мама стала реже меня критиковать. Оказывается, нужно было просто поблагодарить ее и сказать, какая она замечательная.

Мать и дочь. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Таксист

Я купила новое зеркало, решила довезти его самостоятельно до дома, не оформляя доставку от магазина, и вызвала такси. Зеркало не уместилось в багажник. По выражению лица таксиста было видно, что он одновременно рассержен и расстроен.

«Я вижу, что вы опытный водитель, и у вас наверняка случалось множество непредсказуемых ситуаций. Вспомните, как вы из них выходили, и вы точно придумаете, что можно сделать с зеркалом», — сказала я, не растерявшись.

Водитель почесал голову, затем сложил заднее сиденье. Положил на него зеркало, аккуратно пристегнул ремнем безопасности и сказад: «Да, хорошо, что вы напомнили про случаи из жизни. Как-то раз я вез огромную картину. Вот так же ее и пристегнул. Ох, и намучился я тогда с ней!»