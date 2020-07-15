ЭКСПЕРИМЕНТ ⟩ Что будет, если неделю говорить всем подряд комплименты

Говорить комплименты только на первый взгляд просто. В русской культуре это не принято, как и улыбка: люди не всегда оказываются к ним готовы. Автор развлекательного портала Леди Mail.ru Кира Феклисова решила рискнуть и сообщать знакомым и незнакомым людям приятные вещи.
Мать
Мама редко говорит мне комплименты и добрые слова, считая, что хорошее про себя я и так знаю, а вот «истинную правду» сказать может только мама. Все остальные будут мне льстить и обманывать (в ее представлении). Я уже привыкла к тому, что у меня неправильная форма бровей, не тот взгляд на жизнь и не те подруги и друзья. И я даже благодарна маме за ее масштабный разбор полетов — после этого никакая другая критика не страшна. Похоже на броню, которая защищает тебя от мнения окружающих.
Недавно началась очередная критика моих фотографий в соцсетях: якобы в моем возрасте 30+ не принято «так несерьезно одеваться», надо быть элегантнее и солиднее. Я ответила на критику комплиментами.
Спасибо, мама! Ты очень проницательная! У тебя прекрасный вкус и ты видишь все нюансы.
После моей тирады комплиментов в воздухе повисла пауза. Затем мама пришла в себя и продолжила: «Да, у меня хороший вкус. И я хочу, чтобы у тебя тоже был хороший вкус, поэтому все это тебе говорю». Я ей ответила:
Да, я это знаю. Я ценю твою заботу обо мне. Спасибо тебе! Ты лучшая мама на свете!
«Нас сейчас кто-то слушает? Что-то ты мне слишком много комплиментов говоришь. С чего бы это?» — парировала мама.
Никто нас не слушает. Я просто благодарна тебе за твою критику и за заботу. За всем этим стоит любовь ко мне, не так ли?
— Сказала я.
«Да, да, доченька. Я тебя очень люблю. И хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Ты прости меня, если что-то не так. Я ведь от чистого сердца всегда говорю. Меня никто не учил, как надо».
Так мамина критика плавно трансформировалась в искренний разговор. После нашей беседы мама стала реже меня критиковать. Оказывается, нужно было просто поблагодарить ее и сказать, какая она замечательная.
Таксист
Я купила новое зеркало, решила довезти его самостоятельно до дома, не оформляя доставку от магазина, и вызвала такси. Зеркало не уместилось в багажник. По выражению лица таксиста было видно, что он одновременно рассержен и расстроен.
«Я вижу, что вы опытный водитель, и у вас наверняка случалось множество непредсказуемых ситуаций. Вспомните, как вы из них выходили, и вы точно придумаете, что можно сделать с зеркалом», — сказала я, не растерявшись.
Водитель почесал голову, затем сложил заднее сиденье. Положил на него зеркало, аккуратно пристегнул ремнем безопасности и сказад: «Да, хорошо, что вы напомнили про случаи из жизни. Как-то раз я вез огромную картину. Вот так же ее и пристегнул. Ох, и намучился я тогда с ней!»
Мы ехали, на удивление, плавно и спокойно. Я не удержалась от комплиментов:
Вы так аккуратно водите. Сразу чувствуется, что за рулем профессионал. Я точно знаю, что вы довезете нас с зеркалом в целости и сохранности.
Водитель сначала расцвел как майский куст, а затем почесал голову и спросил: «А у вас оплата наличными или картой? Я не посмотрел...»
«Картой», — озадаченно ответила я. Может, он намекал на чаевые?
«Я так спросил, на всякий случай… Обычно, чем больше человек говорит хорошего, тем больше вероятности, что он заговаривает зубы и не хочет платить на проезд. Это все случаи из практики», — сказал водитель.
«Да, я знаю, у нас не принято говорить комплименты. Но ехать самой бесплатно, да еще и зеркало везти — это уже сверхнаглость. Я бы так не смогла».
Продолжать говорить комплименты уже не хотелось. А то вдруг мне же потом придется еще и платить за то, что я наговорила слишком много хорошего.
Фитнес-тренер
После карантина возобновил работу фитнес-клуб (о своем первом занятии в нем я как-то рассказывала). Я отправилась туда восстанавливать свою фигуру и силу воли. В раздевалке я невольно обратила внимание на девушку с красивыми прокачанными формами. И не смогла удержаться от комментария:
Вы так хорошо за собой следили во время карантина! Прямо можно фитнес-тренером идти работать!
«А я и есть фитнес-тренер! Спасибо! Вы, кстати, тоже неплохо сохранились. Но есть над чем поработать. Хотите устроим тест-драйв? У меня есть 30 минут», — ответила она. Я согласилась.
Тест-драйв оказался приседаниями с выпадами, отжиманиями, качанием пресса и жимом лежа. В процессе я уже пожалела, что ввязалась во все это, так как собиралась спокойно вспомнить тренажеры, а мне устроили настоящий спартанский марафон. В конце тренировки она сказала:
Ну если 2—3 раза в неделю вашему телу давать такие нагрузки, то вы быстро накачаете мышечную массу. У вас все очень даже хорошо: тело выносливое, жировой массы мало.
Я поблагодарила тренера за щедрость души и за уделенное мне время. Правда, теперь не совсем понятно, как я буду передвигаться с больными мышцами в ближайшие два дня.