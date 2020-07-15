УПС, ОШИБОЧКА ⟩ ТОП-6 звездных мужчины, которых напрасно подозревали в нетрадиционной сексуальной ориентации

Александр Гудков

Споры об ориентации комика Александра Гудкова ведутся до сих пор. Блогеры намекают на его романы с мужчинами и даже Ксения Собчак допытывается в интервью: есть ли у него вторая половинка? Сам Александр к этим домыслам относится спокойно и иногда позволяет себе пошутить о своих «либеральных» настроениях.

В то же время СМИ писали о том, что все это время Гудков скрывает долгие и продолжительные отношения с девушкой — якобы они вместе уже больше 10 лет, но комик стремится оградить ее от внимания прессы.

А на днях Александр выложил снимок в инстаграме, на котором он запечатлен со своей давней подругой 33-летней Александрой Гагаринской. Поговаривают, что именно эта девушка и является избранницей юмориста. Впрочем, в это легко поверить — тем более что на снимке у девушки видно обручальное кольцо. Да и в целом это фото похоже на свадебное.

Александр Гудков ФОТО: youtube.com

Павел Воля

Со времен звездного появления Павла Воли в образе «гламурного подонка» в Comedy Club поклонники задавались вопросом, какой сексуальной ориентации он придерживается?

Сам Павел пресек разные слухи решительно и резко. В 2012 году он женился на спортсменке Ляйсан Утяшевой и стал отцом двоих детей.

Павел Воля ФОТО: Скриншот с Instagram

Бенедикт Камбербэтч

Британский актер стал иконой в гей-кругах, после того как сыграл ученого-гомосексуалиста в картине Алана Тьюринга в картине «Игра в имитацию».

Актер с 2015 года женат, а ранее был замечен во множестве романов с девушками.

При этом он всячески поддерживает ЛГБТ-движение и даже признавался, что в молодости спал с мужчинами, но ему не понравилось.

Бенедикт Камбербэтч. ФОТО: Kaader telesarjast

Хью Джекман

Американские таблоиды сточили не одно перо, пытаясь уличить актера в нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом сам Джекман с 1996 года — примерный семьянин.

Он женат на австралийской актрисе Деборре Ли-Фернесс. Она старше Джекмана на 13 лет, пара усыновила двоих детей. Но в конечном счете именно этот брак, который, по мнению некоторых журналистов, выглядит странным, и стал причиной для подозрений.

Таблоиды подозревали, что Джекман женился на женщине, которая старше его, для отвода глаз, боясь раскрыть свою настоящую ориентацию. Сам актер смеется над этими предположениями: «Если людям нравится считать меня геем, что ж — их право, у меня с этим все в порядке».

Хью Джекман. ФОТО: Prokofyev Vyacheslav/TASS

Даррен Крисс

33-летний актер стал известен благодаря роли в сериале «Хор». Персонаж Крисса в этом сериале — открытый гей. В дальнейшем актер сыграл маньяка с нетрадиционной сексуальной ориентацией в сериале «Американская история преступлений». Подобные роли породили множество слухов вокруг личной жизни Даррена.

При этом сам Крисс с 2010 года состоит в отношениях со своей давней подругой Мией Свайер. А в 2019 году они сыграли свадьбу. Актер поддерживает секс-меньшинства и даже заявил, что больше не будет играть геев в кино, чтобы не отнимать работу у настоящих актеров-геев

Даррен Крисс ФОТО: Пресс-фото

Джаред Лето

Андрогинность, экзотический стиль в одежде и некоторая манерность в поведении заставили многих подозревать, что Джареда Лето не привлекают девушки. Этому способствовал и выбор ролей актера: например, его появление в образе трансвестита, больного СПИДом, в фильме «Далласский клуб покупателей».

48-летний Лето никогда не был женат и не имеет детей. Но, даже несмотря на это, слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации не имеют никаких оснований. Лето — участник целой плеяды любовных романов с главными красотками Голливуда. Среди них Скарлетт Йоханссон, Эшли Олсен, супермодель российского происхождения Валерия Кауфман.

При этом он не старается выставлять свои романтические похождения напоказ: напротив, актера ловят с девушками папарацци, а сам он тщательно скрывает своих подруг и прячется от журналистов.