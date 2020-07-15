Пощады не будет: ТОП-5 самых мстительных знаков Зодиака

Безусловно, не каждый человек будет открыто выражать свои эмоции. Но среди прочих найдутся и те, кто в силу врожденных особенностей просто не может адекватно «управлять собой». Это, по мнению астрологов, напрямую связано с влиянием планеты-покровителя. Так, например, существует ТОП-5 знаков Зодиака, представители которых с самого детства отличаются мстительностью, грубостью и чрезмерной требовательностью к окружающим.

Рожденные под знаком Девы люди в принципе довольно безобидны. Но если кто-то посмеет ущемить их самолюбие или принизить способности — рискует оказаться втянутым в длительный конфликт. Звездный покровитель Девы — Меркурий, планета хитрости и дипломатии. С детства представители этого знака живут по принципу: «месть — это блюдо, которое подается холодным». Поэтому ошибочно считать, что ссора с ними закончится банальным выяснением отношений. Скорее всего, Дева нанесет ответный удар, когда вы меньше всего того ожидаете.

Представители знака Рак также находятся под влиянием Меркурия. Однако в силу некоторых особенностей затяжному конфликту предпочитают быструю месть. Зачастую, это выражается в распространении слухов и сплетен, которые могут значительно подпортить репутацию обидчика.

Водолеи в гневе, кажется, способны на все. Особенно, если противник посмел затронуть честь и достоинство их самых близких людей. Планета-покровитель этого знака — Уран, олицетворяющий разрушительную силу. Астрологи отмечают: «спусковым крючком» для Водолеев может служить даже одно неловко сказанное слово, поэтому в отношениях с ними лучше быть максимально настороженным.

Мстить противнику Скорпионы предпочитают самым изощренным способом — равнодушием. Представители этого знака Зодиака считают, что молчание действует изматывающе и заставляет обидчиков умолять о пощаде. Звездный покровитель Скорпионов — планета силы и движения Марс, заставляющая подопечных доводить дело до конца, и буквально «глумиться» над поверженными врагами.