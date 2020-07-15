ФОТО ⟩ «Mēs skumstam!» Гудков отдыхает с возлюбленной в Юрмале

Drīz zvanu! Mēs skumstam! (в переводе - "Скоро позвоню! Мы грустим!")

- написал Гудков под своим постом.

Стоит отметить, что латвийцы в очередной раз активно отреагировали на слова на латышском:

"По поводу подписи к фото: данное сообщение понравилось Министерству языка Латвии", "Tas moments kad Gudkovs raksta pareizāk par tevi" ("Тот момент, когда Гудков пишет правильнее тебя"), "Uz kādu numuru zvanīt?" ("На какой номер звонить?"), "Какой номер??? Куда звонить? В какие колокола?" - пишут пользователи Instagram.

В свою очередь, некоторые фолловеры решили, что Гудков сыграл в Юрмале обещанную свадьбу, и потому стали поздравлять артиста.