ФОТО ⟩ Резвился с мальчиками: 56-летнего Валентина Юдашкина застали за веселым занятием

Модельер показал в Instagram своих маленьких внуков, с которыми много проводит времени.

"С любимыми мальчишками!”,

- подписал фото кутюрье.

Под постом пользователи Сети начали писать комментарии: "Хорошенькие все какие”, “Великое счастье, держать за ручки своих внучат!", “Дед молод и хорош!”, “Валя во что ты их обрядил! На вырост или донашивают после кого-то?”, “Боже, какие хорошенькие мальчиши!”, “Любят дедушку внуки... Ну, вот бы ещё внучку", “Дедом то как-то стыдно обозвать”.

Отметим, что рак у Валентина Юдашкина нашли несколько лет назад. Ему сделали операцию на почке, а потом объявили, что сейчас его недуг в стадии ремиссии, однако судя по недавним фотографиям 56-летнего модельера, у него все-таки есть проблемы со здоровьем, пишет Clutch.