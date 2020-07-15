Ср, 15.07.2020
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ФОТО ⟩ Резвился с мальчиками: 56-летнего Валентина Юдашкина застали за веселым занятием

Валентин Юдашкин

ФОТО: Stanislav Krasilnikov / Stanislav Krasilnikov/TASS

Российский дизайнер Валентин Юдашкин недавно показал поклонникам в Instagram снимок со своими «любимыми мальчишками».

Модельер показал в Instagram своих маленьких внуков, с которыми много проводит времени.

 "С любимыми мальчишками!”,

- подписал фото кутюрье. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С любимыми мальчишками ! ❤️

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Под постом пользователи Сети начали писать комментарии: "Хорошенькие все какие”, “Великое счастье, держать за ручки своих внучат!", “Дед молод и хорош!”, “Валя во что ты их обрядил! На вырост или донашивают после кого-то?”, “Боже, какие хорошенькие мальчиши!”, “Любят дедушку внуки... Ну, вот бы ещё внучку", “Дедом то как-то стыдно обозвать”.

Отметим, что рак у Валентина Юдашкина нашли несколько лет назад. Ему сделали операцию на почке, а потом объявили, что сейчас его недуг в стадии ремиссии, однако судя по недавним фотографиям 56-летнего модельера, у него все-таки есть проблемы со здоровьем, пишет Clutch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Здоровья вам, ребята и хорошего дня!», «Валентин Вы ангел!», «Очень красиво! Валентину здоровья и хорошего настроения», «Главное выздоравливайте и поправляйтесь», «Валечку покормите!» — в комментариях желают подписчики модельера. 

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