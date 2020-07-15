ФОТО ⟩ Смотрите, на каком волшебном острове проводит свой отпуск премьер-министр с семьей

«Самая высокая стена для скалолазания, одна из крупнейших башен для наблюдения за птицами и новейший центр приключений в Прибалтике. Путешествуя по Эстонии, можно найти много захватывающего и красивого», - поделился с подписчиками своими впечатлениями премьер-министр.

Также Ратас опубликовал фотографию дерева из стекла, которое является достопримечательностью небольшой деревни на западе Хийумаа. «Наилучшие пожелания из деревни Хюти! В 1682 году именно в этом местечке в западной части Хийумаа начала работу первая в Эстонии стекольная мастерская. Спустя 326 лет художник Валев Сейн установил на этом месте бутылочное дерево, известное как «Дерево желаний». Загадывайте смело желание и вы», - призвал Юри Ратас в своей публикации.

Ранее на странице политика появилась фотография небольшой лисы, которая вызвала огромный интерес у пользователей соцсети. «Радостная встреча», - подписал фотографию Юри Ратас.