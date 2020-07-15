ФОТО ⟩ Оптическая иллюзия с зебрами поставила в тупик пользователей Сети

На кадре, сделанном в заповеднике Масаи-Мара, Лодхи показал двух зебр: одна спряталась в тени другой, а другая – смотрит в объектив камеры.

Let’s see who can tell which Zebra is in front. Clicked & asked by friend @saroshlodhi. pic.twitter.com/RNAMBJrk1K — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 8, 2020

Курьезную фотографию на своей странице в Twitter обнародовал Парвин Касван (Parveen Kaswan), сотрудник лесной полиции. Публикация собрала тысячи лайков и множество комментариев. Одни юзеры утверждают, что голова принадлежит зебре, стоящей слева, другие – что справа. Некоторые принялись шутить, что трудно ответить правильно, когда дело касается зебр.