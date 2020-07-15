Ср, 15.07.2020
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ФОТО ⟩ Оптическая иллюзия с зебрами поставила в тупик пользователей Сети

Зебра.

ФОТО: Ryan Connell/Mercury Press / Caters News Agency

Фотограф Сарош Лодхи из Индии во время поездки в национальный заповедник Кении сфотографировал зебр и случайно создал оптическую иллюзию. Снимок животных стал популярным в Twitter и запутал пользователей Сети, пишет Сегодня.

На кадре, сделанном в заповеднике Масаи-Мара, Лодхи показал двух зебр: одна спряталась в тени другой, а другая – смотрит в объектив камеры.

Курьезную фотографию на своей странице в Twitter обнародовал Парвин Касван (Parveen Kaswan), сотрудник лесной полиции. Публикация собрала тысячи лайков и множество комментариев. Одни юзеры утверждают, что голова принадлежит зебре, стоящей слева, другие – что справа. Некоторые принялись шутить, что трудно ответить правильно, когда дело касается зебр.

Автор фотографии подтвердил, что правыми оказались те пользователи, которые назвали левую зебру.

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