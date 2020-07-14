ПО СТАРИНКЕ ⟩ Как лечили зубы, сердце и кожу наши предки

Лечение зубов

Чтобы очистить зубы от кусочков пищи, раньше люди жевали смолу и кору деревьев. Самая старая «жевательная резинка», обнаруженная археологами, — окаменевший кусочек коры березы. В папирусах из Древнего Египта встречается рекомендация очищать зубы с помощью деревянных палочек с размочаленным концом. А древнеримский писатель Плиний Старший в своей работе «Естественная история» (77 год н. э.) советует очищать зубы комочками овечьей шерсти, смоченными в меду. Такой вот аналог современной жевательной резинки, которую сегодня дантисты рекомендуют использовать для дополнительной очистки зубов и профилактики кариеса.

Знаменитый врач Гиппократ пошел дальше и придумал первый очищающий порошок, в состав которого входил пепел головы зайца и трех мышей. Что касается лечения кариеса и очищения эмали, то этой функции в древности в принципе не существовало: больной зуб без сожаления вырывали. Впрочем, надо понимать, что у наших предшественников и рацион был другим: в пище было больше твердой пищи, которая полезна для эмали и сокращает риск пародонтита) намного меньше сахара — самого опасного для зубов вещества. Зато у современных звезд есть множество способов изменить природные данные и усовершенствовать свою улыбку. В галерее смотри, сколько они готовы потратить на свою красоту.

Лечение заболеваний кожи