ПО СТАРИНКЕ ⟩ Как лечили зубы, сердце и кожу наши предки

Почти 2000 лет назад римский поэт Ювенал произнес ставшую крылатой фразу «В здоровом теле — здоровый дух». В древности люди не меньше нас стремились меньше болеть и дольше жить. Однако старые методы поддержания тела в порядке вызывают у современного человека как минимум удивление. Кровопускание, притирки из помета крокодила и деревянные палочки для разжевывания — вот что рекомендовали лекари своим пациентам, рассказывает Леди Mail.ru.
Лечение зубов
Чтобы очистить зубы от кусочков пищи, раньше люди жевали смолу и кору деревьев. Самая старая «жевательная резинка», обнаруженная археологами, — окаменевший кусочек коры березы. В папирусах из Древнего Египта встречается рекомендация очищать зубы с помощью деревянных палочек с размочаленным концом. А древнеримский писатель Плиний Старший в своей работе «Естественная история» (77 год н. э.) советует очищать зубы комочками овечьей шерсти, смоченными в меду. Такой вот аналог современной жевательной резинки, которую сегодня дантисты рекомендуют использовать для дополнительной очистки зубов и профилактики кариеса.
Знаменитый врач Гиппократ пошел дальше и придумал первый очищающий порошок, в состав которого входил пепел головы зайца и трех мышей. Что касается лечения кариеса и очищения эмали, то этой функции в древности в принципе не существовало: больной зуб без сожаления вырывали. Впрочем, надо понимать, что у наших предшественников и рацион был другим: в пище было больше твердой пищи, которая полезна для эмали и сокращает риск пародонтита) намного меньше сахара — самого опасного для зубов вещества. Зато у современных звезд есть множество способов изменить природные данные и усовершенствовать свою улыбку. В галерее смотри, сколько они готовы потратить на свою красоту.
Как использовать сивак? Сначала нужно соскоблить кору на расстоянии 0,5 см от конца, затем разжевать это место или разбить молоточком, пока оно не превратится в подобие мягкой кисточки, после чего тщательно, но не сильно, протереть зубы с внешней и внутренней стороны, вдоль и поперёк. Тот, кому предстоит впервые почистить сиваком зубы и помассировать им дёсны, должен быть готов к тому, что вкус его покажется несколько резким, и во рту возникнет ощущение жжения, несколько похожее на то, которое вызывает горчица. Но это ощущение, которое создаётся ароматным эфирным маслом, является свидетельством хорошего качества и полезного действия сивака, и к нему быстро привыкают. Считается, что в результате массажа дёсен и одновременного воздействия эфирных масел, обладающих несколько жгучим вкусом, возбуждаются активные точки, расположенные в полости рта, которые регулируют работу ушей, глаз, носа, языка и глотки. Эти точки также регулируют работу органов пищеварения и сердечнососудистой системы. Массаж сиваком активных точек в полости рта способствует также сохранению ясного ума и памяти до последних минут жизни. #Сивак #Мисвак #ПалочкаДляЗубов #ИнструкцияArabOdors
Лечение заболеваний кожи
Самым простым средством для очищения и обеззараживания кожи было мыло. Ну или его предшественники. Его подобие раньше всех научились изготавливать еще жители Древней Месопотамии. На одной из шумерских глиняных табличек, датированной 3000 годом до н. э., описывался процесс производства мыла из древесной золы и топленого жира (у славян, между прочим, был свой рецепт). В Древней Греции и Риме кожу очищали растительными маслами и специальными серповидными скребками. При различных повреждениях кожи, вызванных ожогами, ранениями, укусами насекомых, накладывались лечебные мази и повязки.
Изобретательности при изготовлении мазей древним медикам было не занимать. У египтян в их состав входили помет крокодила, алоэ, заплесневелый хлеб, кошачья шерсть и хрящи каракатицы; у кельтов — вино, ячмень и смола дерева мирры; у индусов — мед и различные травы.
Улучшение зрения
Хорошее зрение было критически важным для древних людей. Близорукость и другие глазные болезни сильно ограничивали их способность охотиться и трудиться. Для лечения и профилактики широко использовали настойки трав. В древнем индийском аюрведическом трактате описаны рецепты снадобий из меда, крыжовника, фенхеля, миндаля — их применяли как наружно, так и внутрь при глаукоме, катаракте, сухости глаз.
«Отец медицины» Гиппократ предлагал необычные способы исцеления глазных болезней, такие как ванночки для ног или рассечение кожи головы. Первые очки сконструировали итальянские монахи в XIII веке — для них было использовано знаменитое венецианское стекло. Правда, те самые очки дужек не имели, их приходилось держать руками. Да и спасали они только от близорукости. А немецкий офтальмолог (и по совместительству цирюльник) Георг Бартиш, автор первого медицинского трактата о зрении, описывал операции по удалению катаракты с помощью прокола глаза иглой.
Завтра, в субботу, могу привезти остатки мыла в Москву. И с радостью поработаю фотографом)))) К фотосессии мыло в подарок. Кофе- корица, крапива- соль, розмарин- лимон, голубая глина- молоко. #мылоручнойработы #мыловарение #мылоизщелока #мылоиззолы #фотографмосква #фотосессия Пишите @nakleikina_foto
Лечение сердечно-сосудистых заболеваний
Попытки понять и описать, как устроена сердечно-сосудистая система человека, предпринимались людьми с древнейших времен. Первые упоминания сердца, кровотока, пульса, вен и сосудов встречаются в древнеегипетском Папирусе Эберса (1550 год до н. э.), в трудах Аристотеля и Гиппократа. Последний в качестве профилактики сердечных заболеваний рекомендовал прогулки на голодный желудок — видимо, считая ожирение одним из негативных факторов, влияющих на здоровье сердца.
Большое количество рецептов снадобий на растительной основе для укрепления сердца и сосудов описано в древнекитайских медицинских трактатах. В качестве главных компонентов в них выступают боярышник, женьшень, кора ивы, лимонник китайский, зеленый чай, шафран, гибискус. Кстати, некоторые из рецептов прошлого легли в основу современных лекарств. Например, из коры ивы в конце XIX века была получена ацетилсалициловая кислота, более известная как аспирин. Аспирин сегодня широко применяют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний как средство, препятствующее возникновению тромбов.