Отец Фриске прокомментировал «пародию» дочери на покойную сестру

«Это бред. Наталья не занимается пением на коммерческой основе. Ее и Попова (Александр Попов, с которым Наталья исполняет написанные с ним три песни — Прим. ред.) пригласили на свадьбу как гостей, и они исполнили свои песни. Когда Наталья танцевала на танцполе, включили песню Жанны, и она взяла в руки микрофон. Делать вокальную карьеру она не собирается и не хочет быть похожей на сестру»,